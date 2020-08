MotoGP: la pole pour Vinales au GP d'Autriche, Quartararo bien placé

Maverick Vinales partira en pole position dimanche pour le Grand Prix MotoGP d'Autriche, 4e manche de la saison, le leader du championnat du monde Fabio Quartararo parvenant à accrocher la première ligne grâce à sa 3e place.

Les deux pilotes Yamaha la partageront avec Jack Miller (Ducati-Pramac) qui a décroché le 2e temps.

Après avoir annoncé juste avant la séance de qualification qu'il quittera à la fin de l'année l'écurie officielle Ducati, Andrea Dovizioso, vainqueur sur la piste autrichienne l'an dernier, s'élancera de la deuxième ligne en 4e position.

"Mon objectif était d'être sur la première ligne mais j'ai eu de très bonnes impressions sur la moto et nous avons beaucoup amélioré les réglages ce matin" (en essais libres NDLR), a précisé Maverick Vignales actuellement 2e au classement provisoire du championnat du monde.

Le Français Fabio Quartararo a estimé que son rythme en prévision de la course dimanche "est pas mal" et précisé que son équipe a apporté de nombreuses modifications aux réglages de sa machine lors des essais et des qualifications.

Vainqueur des deux premières épreuves de la saison, il a connu une relative contre-performance lors du précédent Grand Prix de la République tchèque en ne finissant que 7e. Il jouit cependant d'une avance de 17 points au championnat sur Vinales.

- "Dovi" sur le départ -

La relative déception est venue des KTM. Les machines autrichiennes, qui courent ce weekend chez elles, n'ont pu faire mieux que 5e avec l'Espagnol Pol Espargaro et 17e avec Brad Binder. Le Sud-Africain, débutant cette année en MotoGP, avait remporté sa première victoire à Brno dimanche dernier.

Il s'agissait également d'une première pour KTM depuis que cette marque a commencé à s'aligner dans la catégorie reine en 2016.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Avintia), s'élancera en 9e position après avoir réussi à se qualifier pour la Q2 en réalisant le meilleur temps de la Q1.

Le vétéran italien Valentino Rossi a fait de même et partira en 12e position, dernier qualifié de la Q2.

Les qualifications se sont déroulées par un temps sec malgré les menaces de pluie sur le circuit autrichien du Spielberg qui pourraient perdurer dimanche, le départ de la course étant prévu à 14h00 locales (12h00 GMT).

Le championnat MotoGP est très ouvert cette année en raison de la blessure du sextuple champion du monde espagnol et tenant du titre Marc Marquez (Honda) qui s'est brisé le bras droit lors du premier Grand Prix d'une saison au calendrier raccourci par la pandémie de coronavirus.

Le départ d'Andrea Dovizioso, 34 ans, de Ducati, une marque pour laquelle il court depuis 8 ans et a remporté 13 courses en MotoGP, libère une des selles les plus convoitées du plateau, l'une des dernières au sein d'un top team encore à attribuer pour la saison prochaine.

Plusieurs pilotes sont candidats dont le Français Johann Zarco, actuellement chez l'écurie cliente Ducati-Avintia.

Les deux pilotes actuels de l'écurie Ducati d'usine seront donc remplacés la saison prochaine, l'Italien Danilo Petrucci devant lui céder sa place à Jack Miller.