MotoGP: le départ du GP de Grande-Bretagne avancé à cause de la météo

Les organisateurs du Grand Prix de Grande-Bretagne ont décidé de modifier le planning des courses de dimanche en raison des mauvaises conditions météo attendues à Silverstone: la course de MotoGP se déroulera ainsi à partir de 12h30.

La course de la catégorie reine était programmée initialement à 14h00.

Les MotoGP seront ainsi les premières à courir à Silverstone, où la pluie a déjà joué les trouble-fête samedi pour les qualifications, avant la course de Moto3, programmée à présent à 14h00, et l'épreuve des Moto2, qui fermeront le bal à partir de 15h30.

L'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati) partira en pole position de la course MotoGP devant son coéquipier italien Andrea Dovisiozo, le vainqueur l'an dernier à Silverstone.

En revanche, l'Espagnol Tito Rabat est forfait pour la course après sa chute samedi en essais, au plus fort de l'averse. Le pilote Ducati a été opéré avec succès pour réparer des fractures au fémur, au tibia et au péroné droit, a annoncé son écurie dimanche.