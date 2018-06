MotoGP: Lorenzo récidive devant Marquez et Rossi au GP de Catalogne

L'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati) a remporté sa 2e course de suite en s'imposant dimanche au Grand Prix de Catalogne, catégorie MotoGP, devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et l'Italien Valentino Rossi (Yamaha).

Parti en pole, Lorenzo, qui va quitter son équipe pour rejoindre Marquez chez Honda en fin de saison, a signé son cinquième succès dans la catégorie reine sur le circuit de Montmelo (Catalogne).

Le Majorquin, qui avait décroché sa première victoire avec Ducati il y a seulement 15 jours au GP d'Italie, a devancé de 4 secondes 479/1000 Marc Marquez et de 6 secondes 98/1000 l'Italien Valentino Rossi (Yamaha).

Passé par le leader du championnat et l'Italien Andrea Iannone (Suzuki), le triple champion du monde de MotoGP a brièvement perdu la tête avant de la reprendre et de mener la course jusqu'à son terme.

"En obtenant une deuxième victoire consécutive, c'est incroyable de voir comment les choses peuvent changer vite", a expliqué le Majorquin.

Son coéquipier Andrea Dovizioso a chuté après dix tours, un gros coup dur pour le vice-champion en titre qui a abandonné trois fois lors des quatre dernières courses.

Seuls 13 pilotes sur 26 ont terminé la course: l'Espagnol Tito Rabat a notamment été contraint de s'arrêter car sa Ducati a pris feu.

L'Espagnol Dani Pedrosa (Honda), qui va perdre sa place en 2019 au profit de Lorenzo, a égalé son meilleur résultat cette saison avec une 5e place.

Le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) a fini au 7e rang, derrière l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) mais devant l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac).

Au classement et alors qu'il reste 12 courses à disputer, Marquez compte 27 points d'avance sur Rossi et 38 sur Vinales.

"C'était difficile de battre Ducati ici mais le plus important c'est qu'on a accru notre avance au championnat", a souligné le Catalan.

Zarco gagne une place et pointe au 4e rang, à 42 points du quadruple champion du monde.

Lorenzo remonte en 7e position, à égalité de points avec Dovizioso et Petrucci.