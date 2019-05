MotoGP: Marc Marquez devant aux premiers essais du Grand Prix d'Italie

Marc Marquez (Honda) a réalisé vendredi le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, 6e épreuve du championnat du monde MotoGP, devançant Danilo Petrucci et Michele Pirro, tous deux sur Ducati.

Sur le circuit du Mugello (5,245 km) et sous un temps beau et ensoleillé, le quintuple champion du monde et champion en titre espagnol a réalisé un temps de 1 minute 47 secondes et 558/1000e, encore loin de la pole de l'an dernier (1:46.208 par Valentino Rossi). Les huit premiers de la séance se tiennent toutefois en moins d'une demi-seconde.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) s'est classé 4e devant l'Aprilia d'Aleix Espargaro, qui a toutefois dû s'arrêter en cours de séance, victime de problèmes mécaniques.

L'autre pilote français engagé, Johann Zarco (KTM), n'a fait que le 20e temps à plus de 1,4 seconde de Marquez.

Une 2e séance d'essais libres aura lieu à 14h10 (12h10 GMT) et les essais qualificatifs samedi.

1. Marc Marquez (ESP/Honda): 1:47.558

2. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0.193

3. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 0.246

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.253

5. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0.254

6. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.256

7. Takaaki Nagakami (JAP/Honda-LCR) à 0.367

8. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.443

9. Cal Crutchlow (GBR/Honda) à 0.551

10. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.656

...

20. Johann Zarco (FRA/KTM) à 1.402