MotoGP: Marc Marquez (Honda) remporte le GP d'Allemagne et s'envole au championnat

Marc Marquez (Honda) a remporté dimanche le GP d'Allemagne MotoGP devant son compatriote Maverick Vinales (Yamaha) en profitant pour s'envoler au classement provisoire du championnat du monde avant la trêve estivale.

Il a dominé de la tête et des épaules la course, notamment après la chute du Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qui, parti en 2e position sur la grille, a perdu le contrôle de sa machine au 2e tour et a chuté. C'est la 5e victoire cette saison du quintuple champion du monde espagnol qui prend ainsi une sérieuse option sur un 6e titre.