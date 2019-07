MotoGP: Marquez pour la passe de sept au GP d'Allemagne

Marc Marquez (Honda), actuel leader du championnat du monde MotoGP, va tenter la passe de sept ce weekend au Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du Sachsenring, après en avoir remporté toutes les éditions en catégorie reine depuis 2013.

"C'est l'un de mes tracés favoris", souligne le quintuple champion du monde espagnol. "Tout le monde dit que je suis le favori car j'y ai gagné ces dernières années mais ce sport est imprévisible. On avait aussi dit la même chose pour Austin (au GP des Amériques) mais je suis tombé", rappelle-t-il.

Il y a une semaine, lors du GP des Pays-Bas, il a dû laisser la victoire à Maverick Vinales (Yamaha) et la pole position est revenue au jeune prodige français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT).

Avec 44 points d'avance sur son poursuivant immédiat, Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Marquez peut gérer son avance dans la quête d'un 6e titre mondial en MotoGP, alors que le GP d'Allemagne sera la 9e épreuve sur 19 au calendrier.

Il aura pour équipier au sein de l'écurie officielle Honda en Allemagne le local Stefan Bradl. Celui-remplace Jorge Lorenzo, qui s'est fracturé deux vertèbres à Assen.

- Rossi en quête de rédemption -

Les Yamaha officielles ont montré leur retour en forme aux Pays-Bas avec la victoire de Vinales, la première de la saison pour lui et la marque au diapason, mais Valentino Rossi inquiète. Tombé lors des trois dernières courses après un bon début de championnat, le quadragénaire doit prouver au Sachsenring --sa dernière victoire y remonte à dix ans mais il a terminé 2e l'an dernier-- qu'il a encore sa place sur la grille en MotoGP, où sa popularité reste immense.

Il a aussi à ses trousses les Yamaha de l'écurie satellite SRT, qui font des étincelles depuis le début de la saison. Trois pole positions pour Fabio Quartararo, monté sur le podium lors des deux dernières courses. A 20 ans, il convoite sa première victoire en MotoGP, qui serait également la première d'un Français depuis vingt ans.

Handicapé dimanche dernier pendant la course par son avant-bras (opéré du syndrome des loges début juin), le jeune Niçois espère qu'il sera moins sollicité par le tracé du Sachsenring.

"Ce n'est pas l'un de mes tracés favoris mais il peut être favorable dans le contexte de ma condition physique actuelle et il convient à notre moto", souligne-t-il.

- Motos électriques -

Quant aux Ducati, elles doivent encore confirmer les bonnes dispositions affichées avec la victoire de Danilo Petrucci en Italie il y a un mois. "Petrux", dont le contrat avec l'écurie italienne vient d'être prolongé pour la saison prochaine, affiche désormais ses prétentions et vient menacer au championnat Andrea Dovizioso, sur lequel il ne compte que huit points de retard.

"J'ai toujours aimé le Sachsenring", affirme le solide Italien, pour qui le plus important y est la gestion du pneu arrière. "Dovi" est monté sur le podium du circuit allemand en 2016 mais n'y a pas particulièrement brillé lors des deux dernières éditions.

Reste le cas Alex Rins. Le jeune Espagnol, actuel 4e du championnat à 59 points de Marquez, alterne le meilleur et le pire sur sa Suzuki. Vainqueur au Texas en avril, il a pris un départ canon à Assen avant de mener et de... chuter. "Notre moto s'adapte plutôt bien au tracé sinueux et serré du Sachsenring. Il n'y a en gros qu'une trajectoire possible pour tout le monde et cela devrait donc être difficile d'y dépasser", précise Rins.

Le week-end verra également les motos électriques tourner pour la première fois dans le cadre de leur championnat, après le retard provoqué par l'incendie qui a détruit en mars tout le parc de ces engins révolutionnaires.

En Moto2, Alex Marquez (le petit frère de Marc) essaiera de renouer avec la victoire après sa chute d'Assen qui a permis au Suisse Thomas Lüthi de prendre la tête du championnat. En Moto3, l'Italien Tony Arbolino est devenu avec sa victoire à Assen le premier pilote à remporter deux courses cette année, mais l'Espagnol Aron Canet aura à cœur de défendre sa 1re place au championnat.