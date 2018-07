MotoGP: nouvelle victoire pour Marc Marquez au GP des Pays-Bas, Zarco 8e

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a remporté le Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP pour signer son quatrième succès de la saison en devançant ses compatriotes Alex Rins (Suzuki) et Maverick Vinales (Yamaha), dimanche, sur le circuit d'Assen.

L'Italien Valentino Rossi (Yamaha) s'est classé cinquième, et l'Espagnol Jorge Lorenzo, septième.

Au classement du Championnat du monde, Marquez, 2e en Catalogne, a porté son avance à 41 points (140 contre 99) sur Rossi.

"Je me suis battu tout le week-end, avec les pneus notamment. C'était une course folle surtout dans la ligne droite avec beaucoup de vent et de nombreux contacts entre les pilotes", a commenté Marquez.

Pour Alex Rins, cette deuxièle place ressemblait à une victoire: "Je n'ai pas de mots, c'était une course incroyable. J'ai passé ma matinée à la clinique pour des problèmes d'estomac et je m'en sors avec un résultat fantastique".

Quant à Vinales, il a réalisé son meilleur résultat de la saison avec son podium à Austin au printemps. "J'étais ici pour gagner et j'avais les capacités de le faire, mais j'ai eu un problème de crampes aux avant-bras qui m'empêchaient de bons freinages en bout de ligne droite", a-t-il souligné.

Enfin, le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3), 8e en Catalogne il y a deux semaines, a aussi pris la 8e place aux Pays-Bas. Il reste 4e au classement général avec 81 points.

Le prochain GP est programmé au Sachsenring, en Allemagne, dans quinze jours.