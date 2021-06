MotoGP: Oliveira s'impose en Catalogne devant Zarco, Quartararo 6e et pénalisé

Et voilà Miguel Oliveira (KTM): le Portugais a remporté en Catalogne son premier Grand Prix de l'année devant le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), qui grappille des points au championnat derrière le leader Fabio Quartararo (Yamaha), 6e dimanche après deux pénalités.

L'Australien Jack Miller (Ducati) a pris la 3e place de cette 7e manche, profitant de deux pénalités de trois secondes infligées au Français Quartararo pour avoir coupé un virage irrégulièrement et fini la course "sans sa combinaison en cuir correctement attachée et sans le plastron requis", a indiqué le MotoGP.

Deuxième au championnat, Zarco (101 pts) n'a plus que 14 points de retard sur Quartararo (115) dans ce duel franco-français inédit. A la 3e place mondiale, Miller (90) double son coéquipier chez Ducati, l'Italien Francesco Bagnaia (88), seulement 7e dimanche.

Vainqueur de son 3e GP en catégorie reine après deux l'an dernier et désormais 7e mondial, Oliveira confirme, après sa 2e place en Italie, que KTM monte en puissance grâce à des améliorations apportées la semaine dernière, notamment un nouveau cadre.

- "Ça mérite un drapeau noir" -

Parti en pole mais doublé plusieurs fois, Quartararo était revenu 2e à la lutte pour la victoire dans les derniers tours quand il a eu un problème, se débarrassant visiblement de sa protection pectorale, selon les images de télévision.

Le leader du championnat, 22 ans, a dangereusement fini la course torse nu, la combinaison ouverte. Déstabilisé et en perte de vitesse, il a été doublé par Zarco et a dû couper un virage, provoquant une première pénalité.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma combinaison s'est ouverte, j'ai essayé de la remettre mais je n'ai pas réussi. Je peux être heureux de finir 4e", a réagi Quartararo avant d'être rétrogradé à la 6e place.

"Que ce soit ou non Fabio Quartararo, en abaissant sa fermeture éclair exprès, je pense que cela méritait un drapeau noir (exclusion de course, ndlr). A ce niveau, vous ne pouvez pas être autorisé à courir à plus de 350 km/h avec votre combinaison ouverte", a estimé l'ancien double champion du monde australien Casey Stoner sur Twitter.

Quartararo considérait lui que la première pénalité n'était "pas claire" et suffisait: "au niveau de la sécurité, il n'y a pas besoin d'en parler davantage, la course est finie, tout le monde va bien".

La direction de course en a jugé autrement et lui a infligé une nouvelle pénalité.

"Je pense que ce n'était pas dangereux pour nous, mais c'était dangereux pour lui, (...) donc un drapeau noir pour sa sécurité aurait pu se justifier", a rebondi Zarco en conférence de presse.

"C'est quelque chose qui n'arrive jamais, en tout cas je ne me rappelle pas d'un tel incident", a poursuivi Oliveira, alors que Miller a expliqué que "dans cette situation on ne pense pas à la sécurité, seulement à la course...".

- Zarco encore 2e -

"C'est une des meilleures courses de ma carrière", a apprécié le Portugais de 26 ans.

"Tout était difficile, entre gérer les pneus et gérer Fabio qui me mettait une énorme pression, qui m'a doublé, j'ai réussi à le doubler à nouveau... C'était une course parfaite, je ne pourrai jamais remercier assez KTM de m'avoir donné une moto aussi performante", a continué Oliveira.

Pour la 4e fois deuxième cette saison, Zarco s'est lui dit "très content" d'avoir "réussi à garder le contrôle" tout au long de la course, même s'"il (lui) manque encore quelque chose pour gagner" son premier GP en catégorie reine à 30 ans.

"Dans les deux derniers tours j'ai eu de la chance que Fabio ait son problème", a-t-il également reconnu.

Le tenant du titre espagnol Joan Mir (Suzuki) a fini 4e et reste 5e au championnat. Les multiples champions du monde espagnol Marc Marquez (Honda) et italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) ont abandonné après une chute et restent bloqués aux 18e et 19e places.

Jusqu'à 20% de la capacité totale du circuit de Barcelone-Catalogne, soit jusqu'à 24.000 personnes, ont pu assister à la course, une première cette saison.

En Moto2, le leader australien Remy Gardner a conforté son avance en s'imposant devant son dauphin et équipier chez KTM Ajo, Raul Fernandez. En Moto3, l'Espagnol Sergio Garcia a remporté la course et passe 2e derrière Pedro Acosta.