MotoGP: Pol Espargaro en pole, Zarco se venge de belle façon

L'Espagnol Pol Espargaro (KTM) partira en pole pour le Grand Prix Moto de Styrie dimanche, le Français Johann Zarco signant une 3e place inattendue après avoir été sanctionné vendredi pour pilotage irresponsable.

En raison de cette sanction, Zarco devra toutefois s'élancer de la voie des stands pour la course, perdant le bénéfice de son exploit en qualifications samedi.

"Je suis très content. Je m'attendais à de la pluie pour avoir un avantage mais j'arrive quand même à être en première ligne", a souligné Zarco après des qualifications disputées sous un temps orageux et chaud.

Le pilote #5 a dû être opéré mercredi du scaphoïde droit, un os du poignet, après l'accident dimanche lors du précédent Grand Prix d'Autriche dont il a été jugé responsable et en conséquence sanctionné.

"Je m'attendais à avoir plus mal au poignet mais quand je me suis rendu compte que cela n'était pas le cas j'ai pu pousser pendant quelques tours. Mais c'est vrai qu'ensuite ça redevient douloureux", a-t-il indiqué.

Le leader du championnat du monde, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), ne partira lui qu'en 9e position juste derrière son dauphin, l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati). Il a réalisé le 10e temps samedi mais va gagner une place en raison de la pénalité de Zarco.

"Je pense que terminer demain dans les six premiers serait un très bon résultat. Nous voudrions pouvoir faire mieux mais c'est réaliste", a estimé le pilote Yamaha, des motos qui ne se montrent guère à l'aise sur le circuit autrichien.

L'annonce juste après la fin des qualifications que le tenant du titre, et sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez, serait encore absent des circuits deux à trois mois, augmente toutefois les chances de Quartararo d'être sacré après seulement sa 2e saison en MotoGP.

La saison devant en principe se terminer le 22 novembre sur le circuit de Portimao au Portugal, Marc Marquez, 27 ans, pourrait donc rater l'ensemble du championnat après s'être fracturé le bras droit dans un accident lors de la première épreuve.

La surprise de ces qualifications est également venue de Takaaki Nakagami (Honda-LCR), auteur du deuxième temps. C'est la première fois que le Japonais, 28 ans, s'élancera de la première ligne depuis qu'il court en MotoGP.

- Nouvelle victoire pour KTM ? -

Les KTM, qui courent en Autriche "à domicile", affichent donc leur prétention à une nouvelle victoire dimanche après avoir gagné pour la première fois dans la catégorie reine il y a 15 jours lors du Grand Prix de République tchèque.

Il s'agit de la première pole position pour la marque autrichienne et pour Pol Espargaro qui n'a jamais gagné en MotoGP.

"Je ne pensais pas que nous pouvions faire la pole et je pensais qu'une première ou une deuxième ligne serait déjà bien pour nous", a souligné l'Espagnol. Il doit quitter KTM à la fin de la saison pour rejoindre Honda aux côtés de Marc Marquez.

Le vétéran Valentino Rossi (Yamaha) ne partira lui que de très loin dimanche pour la course, dont le départ sera donné à 14h00 (12h00 GMT). Quatorzième temps, il ne sera qu'en 5e ligne et pourrait bien se faire rattraper par Johann Zarco pendant la course.

L'Italien avait sévèrement critiqué le pilote français après l'accident de dimanche dernier. Ce dernier s'était accroché avec un autre pilote italien, Franco Morbidelli lors d'un freinage. Leurs motos folles s'étaient ensuite désintégrées en rebondissant sur la piste, n'évitant que de justesse celle de Rossi, 41 ans, septuple champion du monde en catégorie reine de la vitesse moto.

Pour Fabio Quartararo, la seule bonne nouvelle est que son principal rival pour le championnat ne s'est guère mieux qualifié que lui.

Après quatre manches, Dovizioso compte 11 points de retard sur le Français qui a remporté les deux premières courses de la saison, l'Italien gagnant lui le Grand Prix d'Autriche sur ce même circuit de Spielberg il y a une semaine.