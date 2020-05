MotoGP: proposition pour organiser deux courses en juillet en Espagne

Le promoteur du championnat MotoGP a proposé au gouvernement espagnol d'organiser deux courses en juillet sur le circuit de Jerez (Espagne), suivies d'une épreuve du championnat du monde Superbike (WSBK), a-t-il annoncé jeudi.

"Le gouvernement régional d'Andalousie, le Conseil municipal de Jerez et Dorna se sont entendus pour proposer au gouvernement espagnol qu'avec son accord le circuit de Jerez-Angel Nieto accueille deux Grand Prix MotoGP et une épreuve du WorldSBK à la fin juillet et au début août", indique un communiqué.

Les dates proposées sont les 19 et 26 juillet pour les courses MotoGP et le 2 août pour le WSBK. La première épreuve du MotoGP serait appelée Grand Prix d'Espagne et la seconde Grand Prix d'Andalousie.

Le communiqué ne précise pas dans quelles conditions seraient organisées ces courses mais le PDG de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a précédemment précisé que le format retenu pour toute course éventuelle serait celui du huis clos, sans public ni médias, avec des contrôles sanitaires réguliers effectués sur les membres des écuries présentes.

Le Championnat MotoGP aurait en principe dû commencer en mars au Qatar mais compte tenu de la pandémie de coronavirus, ses 11 premières épreuves ont été soit reportées, soit annulées.

Les courses des catégories Moto2 et Moto3 avaient toutefois pu se tenir le 8 mars au Qatar, les équipes se trouvant déjà sur place après avoir participé à des essais la semaine précédente.

Le groupe espagnol Dorna est à la fois le promoteur des championnats MotoGP/Moto2/Moto3 et du WSBK.

Ce dernier championnat a pu disputer une épreuve en Australie fin février/début mars mais la suivante, également prévue au Qatar, a été reportée.