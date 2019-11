MotoGP: Quartararo en pole en Malaisie, le GP endeuillé

Cinquième pole de la saison "importante" pour Fabio Quartararo: le "rookie" français a dominé samedi les qualifications du Grand Prix de Malaisie catégorie MotoGP, endeuillé peu après par le décès d'un jeune pilote indonésien.

Afridza Munandar, 20 ans, a trouvé la mort dans un accident lors d'une course de l'Asia Talent Cup, formule de promotion vers le MotoGP, sur le circuit de Sepang, où se déroule l'événement.

Ce décès intervient quelques mois après celui du pilote français de Formule 2 Anthoine Hubert lors d'une course sur le circuit belge de Spa-Francorchamps le 31 août, à 22 ans.

Parti à la faute en +qualifs+, le champion du monde espagnol Marc Marquez devra pour sa part se contenter d'une 11e place sur la grille de départ dimanche.

S'il se déplace avec une béquille, Quartararo, qui a subi une entorse à la cheville gauche en chutant en essais libres la semaine dernière en Australie, ne semble guère diminué en selle.

- "Tour extraordinaire" -

"Je suis vraiment content parce que ça n'a pas été une semaine facile, se félicite le jeune homme de 20 ans, qui améliore encore le record de la piste (1:58.303). Je me suis senti super bien sur cette +qualif+, on a réussi à faire un tour extraordinaire. Pour demain, on a le rythme pour se battre pour le podium ou le top 5, mais le plus important est de rester calme et de ne pas trop penser à la victoire", qui serait sa première parmi l'élite, après six podiums.

Dimanche à 15h00 locales (08h00 françaises), "El Diablo", auteur du meilleur chrono des essais et du précédent record du tracé (1:58.576), sera accompagné en première ligne (la première 100% Yamaha depuis le GP de France 2017) par l'Espagnol Maverick Vinales, pilote officiel, et son équipier italien chez Yamaha-SRT Franco Morbidelli.

Meilleur débutant en MotoGP, Quartararo peut aussi devenir le meilleur pilote indépendant à l'occasion de l'avant-dernière manche de la saison sur les terres de son équipe. Il doit creuser l'écart sur l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac), 4e sur la grille, de 22 à 25 longueurs et ne pas laisser le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR), 5e, revenir de 30 à 25 points.

Le second Français Johann Zarco, qui pige chez LCR Honda après avoir rompu avec KTM en cours de saison, s'est qualifié à une bonne 9e place.

Marquez, lui, est violemment tombé derrière Quartararo et souffre de contusions aux genoux, aux coudes et aux épaules. Il "a très mal dans tout le corps" mais a été déclaré apte à courir, sous réserve d'un second examen médical dimanche matin, annonce son écurie.

- Minute de silence -

En faisant mieux que 8e dimanche, le Catalan améliorerait le record du nombre de points marqués en une saison (383 par Jorge Lorenzo en 2010, lui-même en comptant pour l'heure 375). Il peut aussi battre celui du plus grand nombre de podiums en une saison (16, qu'il partage avec Valentino Rossi, Casey Stoner et Lorenzo).

Mais après les titres pilotes et constructeurs, Marquez vise surtout un sacre par équipes, le "team" officiel Honda pointant une longueur derrière Ducati.

Si lui et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 10e sur la grille, sont assurés des deux premières places au championnat, ils sont encore nombreux en lice pour la dernière marche du podium. L'Espagnol Alex Rins (Suzuki), 3e chez les pilotes et 7e des qualifications, Vinales, 4e et 2e, l'Italien Danilo Petrucci (Ducati), 3e et 8e, et Quartararo, 4e et en pole, se tiennent en 20 points.

En Moto2, Alex Marquez (Kalex), le petit frère de Marc, a une deuxième chance de s'adjuger le titre depuis la position de pointe dimanche à 13h20 (06h20).

En Moto3, l'Espagnol Marcos Ramirez (Honda), 4e du classement des pilotes à 18 longueurs de la place de vice-champion, s'est donné un avantage en signant la pole. Son équipier italien Lorenzo Dalla Porta a été sacré la semaine dernière. Départ à 12h00 (05h00) après une minute de silence.