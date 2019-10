MotoGP: Quartararo en pole en Thaïlande, Marquez 3e

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) partira en pole position pour le GP de Thaïlande dimanche, 15e épreuve du championnat du monde MotoGP, après avoir devancé les Espagnols Maverick Vinales, également sur Yamaha, et Marc Marquez (Honda) lors des qualifications samedi.

Il s'agit de la 4e pole de la saison pour Quartararo, 20 ans, qui débute cette année en MotoGP et n'a pas encore remporté de course. Il a au passage battu le record du circuit de Buriram (4,554 km) en 1:29.719.

Marc Marquez, qui à 26 ans est en mesure d'être couronné champion du monde pour la 6e fois à l'issue de ce Grand Prix, a chuté sans gravité dans les ultimes minutes de la séance de qualification. Il s'agit de la 2e chute du weekend pour l'Espagnol qui avait déjà effectué une spectaculaire cabriole lors de la 1re séance d'essais libres vendredi.

"C'était un tour fantastique, pas seulement celui du record mis aussi celui d'avant. J'ai chuté dans le dernier tour car je poussais pour faire encore mieux mais ce n'était pas possible. J'ai des bons espoirs pour la course demain car nous avons un bon rythme mais il faudra voir comment est la météo", a déclaré le pilote français.

Les essais ont été un peu perturbés par un gros orage qui a obligé les organisateurs à retarder et écourter une séance d'essais des Moto3 mais les qualifications de la catégorie reine se sont déroulées sous le soleil et sur une piste sèche.

"Je suis content de la manière dont la moto fonctionne et avec notre rythme. J'ai chuté dans le virage 5 qui est très difficile, Quartararo y a chuté aussi. Mais à part ça, tout est sous contrôle", a affirmé Marquez.

Le quintuple champion du monde espagnol peut être couronné pour une 6e fois dimanche soir s'il marque deux points de plus qu'Andrea Dovizioso (Ducati) qui le suit au championnat alors qu'il reste 5 épreuves à disputer. L'Italien n'a toutefois pu faire mieux que 7e lors des qualifications.

Quant à Maverick Vinales, il a indiqué qu'il "'est très important pour nous d'être en 1re ligne ce qui était notre objectif. J'ai été très vite aujourd'hui et on verra si on peut faire encore mieux pour la course".