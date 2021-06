MotoGP: Quartararo encore en pole, Zarco à l'affût en Catalogne

Pour la cinquième fois d'affilée, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) partira en pole position, dimanche en Catalogne, et paraît "au-dessus" du lot selon son dauphin au championnat MotoGP, l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), qui partira 3e en première ligne.

Il semble intouchable: encore le plus rapide samedi, Quartararo vise dimanche sa quatrième victoire cette saison. En partant en tête, il se donne les moyens d'accroître à nouveau son avance au championnat, déjà confortable, dans la quête de son premier titre mondial à 22 ans.

Dimanche à 13h00 locales (11h00 GMT), la jeune star de la moto, qui vient de signer sa 15e pole dans l'élite, sera accompagnée en première ligne de l'Australien Jack Miller (Ducati), 4e au championnat du monde à 31 points, et donc de l'autre Français Zarco, 2e mondial à 24 points.

"Je suis vraiment satisfait, le rythme était bon même si mon tour n'était pas parfait, j'aurais pu encore l'améliorer lors du deuxième tour rapide", a réagi Quartararo, perfectionniste, qui a regretté "les drapeaux jaunes" causés par les chutes de Miller et de Pol Espargaro (Honda) en fin de session qui l'ont ralenti.

Même s'il n'a pas pu améliorer son temps et se mettre à l'abri, Quartararo a préservé la pole et "c'est le plus important", a-t-il souri.

- Drapeaux français -

Une fois descendu de sa machine, Zarco est venu le féliciter. Une scène qui en rappelle déjà beaucoup d'autres cette saison tant les Français sont omniprésents. Mais une scène qui s'est déroulé pour la première fois devant de nombreux spectateurs.

Le circuit de Barcelone-Catalogne peut accueillir ce week-end 20% de sa capacité totale, soit 24.000 personnes par jour au maximum, et beaucoup de Français ont passé la frontière.

"C'est incroyable de voir tous ces drapeaux français, il y en a plus que d'espagnols donc ça fait vraiment plaisir, je les remercie, ça fait du bien de les retrouver", a apprécié Quartararo au micro de Canal+.

Concentré sur sa mission dominicale, Quartararo avait l'air serein même s'il a mis en garde: "Beaucoup de pilotes ont un très bon rythme donc on va se concentrer sur le nôtre".

Face aux puissantes Ducati de Miller et de Zarco (2e à 24 points), il devra prendre un bon départ. Et, comme il le fait depuis le début d'année, ne pas paniquer s'il est doublé au début.

Derrière Quartararo, déjà vainqueur l'an passé en Catalogne, Zarco a l'occasion de préserver son second rang mondial et peut-être de viser sa première victoire en catégorie reine. Le pilote de 30 ans, qui vient de prolonger pour 2022 avec Ducati-Pramac, s'est dit "très heureux" de sa première ligne.

"Mais demain, ça sera une autre histoire car Fabio est au-dessus ce week-end, il a un rythme incroyable et je pense qu'il sera difficile de se battre avec lui. Si on peut être assez constant pour être sur le podium ça serait sympa", a poursuivi le double champion du monde en Moto2 (2015 ; 2016).

Derrière, le Portugais Miguel Oliveira (KTM), l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) seront en deuxième ligne.

L'autre Ducati, celle de Francesco Bagnaia, sera à la 9e place. L'Italien de 24 ans, 3e du championnat, vit un week-end timide après une chute en Italie la semaine dernière.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) sera 7e et le Sud-Africain Brad Binder (KTM) 8e sur la grille de départ. Le champion du monde en titre Joan Mir (Suzuki) complètera le top 10, devant la légende italienne Valentino Rossi (Yamaha-SRT), 11e.

L'Espagnol Marc Marquez ne sera que 13e au départ. Le sextuple champion du monde MotoGP n'a pas encore retrouvé son rythme après ses longs mois d'absence sur blessure.

En Moto2, la pole revient au leader actuel, l'Australien Remy Gardner, qui évoluera l'an prochain dans l'élite avec Tech3. En Moto3, c'est l'Argentin Gabriel Rodrigo qui partira en tête, alors qu'il n'est que 10e du classement général. Le jeune leader de 17 ans Pedro Acosta ne partira que 25e.