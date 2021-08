MotoGP: une pole "comme une victoire" pour Pol Espargaro en Grande-Bretagne

"Une grosse bouffée d'oxygène": voilà comment l'Espagnol Pol Espargaro décrit sa première pole position avec Honda, chez qui il vit une première saison difficile, samedi au Grand Prix de Grande-Bretagne, douzième manche de la saison de MotoGP.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, l'accompagneront en première ligne sur la grille de départ du circuit de Silverstone dimanche à 13h00 locales (14h00 françaises/12h00 GMT).

L'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) sera neuvième et le champion en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), onzième.

Entre Quartararo et ses dauphins, Bagnaia et Mir à 47 points et Zarco à 49, c'est une course-poursuite avec encore sept ou huit courses à disputer, selon ce que la crise sanitaire permettra.

"Joan et moi avons l'équivalent de deux GP de retard", résumait l'Italien en conférence de presse jeudi. "Donc il nous faut gagner plus d'une fois. (...) Etre simplement devant Fabio ne suffira pas avec une telle différence."

Or sur neuf GP depuis 2010 à Silverstone, Yamaha en a remporté quatre (2010, 2012, 2013 et 2015), Suzuki deux (2016 et 2019) et Ducati un seul (2017).

- Quartararo peut "faire quelque chose de bien" -

Quartararo, qui s'est tordu la cheville gauche en tombant vendredi mais n'en souffre pas en selle, peut donc être optimiste, même s'il est mécontent de ses qualifications sur un pneu arrière qui ne lui convenait pas.

"Le plus important est d'avoir un bon rythme de course", tempère le Français, ce qui est le cas. "Voyons ce qui sera faisable dimanche, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien" sur un circuit qu'il "adore".

"Fabio est encore au-dessus du lot", estime Zarco, qui "manque de vitesse ce week-end". Mais Bagnaia, qui court après sa première victoire en MotoGP, assure que lui et son équipe travaillent "parfaitement" depuis vendredi. Quant à Mir, il est toujours plus rapide en course que sur un tour.

Quel que soit son résultat dimanche, le poleman, lui, a déjà réussi. "Même une première ou une deuxième ligne auraient été comme une victoire dans une saison difficile" pour toutes les Honda, reconnaît Espargaro. "J'ai eu tellement de difficultés que, psychologiquement, c'est plus qu'une pole."

"Parfois le travail ne paye pas mais, si tu continues, ça finit par marcher, donc je vais continuer à travailler", promet l'Espagnol.

La deuxième ligne revient à ses compatriotes Jorge Martin (Ducati-Pramac), dont le meilleur temps absolu des qualifications a été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste, Marc Marquez (Honda), sorti d'un crash à plus de 270 km/h vendredi avec quelques douleurs et une égratignure sur la surface de l'oeil, et Aleix Espargaro (Aprilia).

Le futur retraité italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) confirme que, malgré des performances en berne cette année, il "apprécie" toujours le circuit britannique. Huitième des qualifications, il "espère continuer comme ça, même si ça n'est pas facile".

- A guichets fermés -

Chez Yamaha, le Britannique Cal Crutchlow (19e), acteur à plein temps du MotoGP jusqu'à l'an dernier et désormais pilote d'essais du constructeur japonais, remplace l'Espagnol Maverick Vinales, dont le contrat a été rompu avant son terme.

Chez Yamaha-SRT, un autre Britannique évoluant habituellement en Moto2, Jake Dixon (21e et dernier), supplée l'Italien Franco Morbidelli, convalescent après une opération à un genou fin juin.

L'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia), qui a tenté vendredi de faire son retour après avoir été opéré d'une fracture à la cheville droite début août, a déclaré forfait.

En Moto2, la pole revient à l'Italien Marco Bezzecchi, troisième du championnat. Ses devanciers australien Remy Gardner et espagnol Raul Fernandez sont en deuxième ligne.

En Moto3, l'Italien Romano Fenati, troisième aussi chez les pilotes, est en pointe. Le leader espagnol Pedro Acosta et son dauphin et compatriote Sergio Garcia ne s'élanceront que 22e et 24e.

Silverstone, l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier, n'était pas au programme en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 mais revient cette année à guichets fermés.