Le prodige du Paris SG Kylian Mbappé a sa place cette saison "sur le podium du Ballon d'Or" derrière les "monstres" Leo Messi et Cristiano Ronaldo, a expliqué vendredi l'entraîneur José Mourinho dans un entretien exclusif à l'AFP.

"Il s'est hissé à un très haut niveau. Avec Neymar indisponible aussi longtemps, je pense que Mbappé sera sur le podium pour le Ballon d'Or", a déclaré le Portugais lors d'un événement organisé par son sponsor Hublot, pour le salon horloger Baselworld à Bâle en Suisse.

"Il va finir la saison avec le soulier d'or (qui récompense le meilleur buteur d'Europe). S'il ne l'a pas, il sera pas loin de Messi et de Cristiano peut-être. (...) Il est là, prêt à atteindre le prochain niveau. Quand les deux monstres décideront d'arrêter, il sera là", a estimé Mourinho.

Auteur de 26 buts en Ligue 1, le jeune attaquant de 20 ans connaît sa meilleure saison statistique, et se bâtit un avenir doré, même à l'ombre de l'Argentin du Barça (31 ans) et du Portugais de la Juventus (34 ans) qui continuent de rafler toutes les récompenses personnelles.

De quoi pousser le technicien, sans club depuis son éviction de Manchester United en décembre, d'alimenter la comparaison avec Pelé: "Mbappé a fait l'histoire, et l'histoire n'est pas quelque chose qui peut s'effacer, ça reste à jamais."

"Quand on pense aux jeunes joueurs qui ont été champions du monde, on pense tout de suite à Pelé en 1958 (le Brésilien avait 17 ans), et Mbappé vient juste après. Parfois, on peut appartenir à l'équipe qui atteint le sommet avec de la chance, en étant présent au bon endroit au bon moment. Là, ce n'est pas le cas. Il a été très important pour le titre!", a décrit le "Mou".

"Il est de plus en plus complet. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque. En bleu, il joue plutôt sur un côté, aux côtés d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. A Monaco avec Leonardo Jardim, il était plutôt à gauche. Au PSG, depuis la blessure d'Edinson Cavani (début février), il évolue dans l'axe, comme un 9. Il est fort techniquement, puissant, rapide. Il n'a pas peur des duels face au gardien. Il est fantastique", a encore poursuivi Mourinho.