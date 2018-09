Mourinho: le "bonheur et la confiance" engrangés au Mondial ont poussé Pogba

L'excellent début de saison du Français Paul Pogba à Manchester United est en partie dû à son titre de champion du monde cet été, qui lui a donné "du bonheur, de la confiance et de l'estime de soi", a assuré son entraîneur José Mourinho vendredi.

"Je pense que les bons résultats, les bonnes performances, cela fait des miracles", a analysé Mourinho en conférence de presse, reconnaissant qu'au contraire "les mauvais résultats, les mauvaises performances, elles vous font paraître plus fatigué, plus perturbé, plus moche, etc".

"Paul est revenu du Mondial, et il a été le dernier à arriver car il a joué la finale. Mais je pense que le bonheur, la confiance, l'estime de soi ont été les facteurs qui l'ont poussé à jouer à notre premier match contre Leicester presque sans entraînement et il a joué un très bon match", a expliqué le technicien portugais.

"Le momentum est très important - dans le sens positif comme négatif", a-t-il ajouté.

Pogba, 25 ans, qui porte le brassard de capitaine avec les Red Devils depuis cette saison, a notamment marqué un doublé en Ligue des champions mardi après de bonnes performances en Premier League, contrairement à d'autres stars de retour de la Coupe du monde, comme le buteur Harry Kane (Tottenham) par exemple, en difficulté lors des premiers matches.

Ces éloges arrivent alors que la presse anglaise a affirmé que le coach portugais avait reproché le mois dernier à son joueur de jouer à un meilleur niveau en sélection, où il n'était pas entouré par tous ses proches, qu'en club la saison dernière.