Mourmelon: un millier de personnes à la marche blanche pour Kevin

Un millier de personnes ont participé à la marche blanche organisée à Mourmelon-le-Grand (Marne) samedi en début de soirée pour Kevin, 17 ans, poignardé à mort dans un parc il y a deux semaines, a-t-on appris auprès de la préfecture.

De 18H00 à 18H30, le cortège a parcouru 800 mètres entre la gendarmerie située en bordure de la garnison militaire de la ville et le petit parc tranquille localisé derrière l'église, a constaté un photographe de l'AFP.

C'est là que Kevin et O., jeune fille de 17 ans, se promenaient lorsqu'un agresseur s'en était pris à l'adolescent, le poignardant à mort. La jeune fille avait dressé le portrait-robot d'un inconnu basané, mais les enquêteurs avaient vite découvert qu'elle et l'agresseur se connaissaient et avaient manigancé l'assassinat.

Dans une ambiance très recueillie samedi, les amis de Kevin ouvraient la marche, tandis que ses parents, très discrets, se sont fondus dans le cortège. Tous arboraient un T-shirt blanc à l'effigie du jeune garçon, scolarisé dans un lycée de Châlons-en-Champagne. Les commerces étaient fermés.

Une banderole "T'inquiètes je gère", en hommage à une expression couramment utilisée par l'adolescent, a été déployée. Une plaque au nom de Kevin a été dévoilée au parc, avant un lâcher d'une centaine de ballons blancs et d'observer une minute de silence.