Moustic quitte "Groland", mais dément toute brouille avec Canal+

Jules-Edouard Moustic, qui présentait depuis 25 ans l'émission "Groland" sur Canal+, a quitté en septembre dernier la célèbre présipauté pour se consacrer à ses activités radiophoniques, tout en démentant s'être fâché avec la chaîne cryptée et son actionnaire Vincent Bolloré, a-t-on appris mercredi.

"En accord avec Canal+, diffuseur officiel des programmes grolandais, Jules-Edouard Moustic arrête de commenter l'actualité de l'illustre Présipauté. L'homme tronc le plus célèbre du Groland va désormais se consacrer entièrement à ses activités radiophoniques et photographiques puisqu'il n'aime pas la pêche", a annoncé la chaîne dans un communiqué.

Depuis la rentrée 2018, Moustic n'apparaissait déjà plus à l'écran, mais son nom était resté jusqu'ici mentionné comme auteur dans le générique de "Groland le zapoï", émission diffusée le samedi soir sur Canal+.

L'humoriste et journaliste de radio, a expliqué dans un entretien au site Puremedias qu'il avait décidé en juin 2018 de quitter l'émission parce qu'il avait "perdu plusieurs potes" (dont Christophe Salengro, qui jouait le président de Groland, disparu il y a un an), et par volonté de "profite(r) de la vie" et de se consacrer à sa webradio, "I have a dream".

Le présentateur de "Groland le zapoï", Christian Borde pour l'état civil, a démenti en outre toute brouille avec Canal+ et Vincent Bolloré, l'actionnaire principal de sa maison mère Vivendi, contrairement à ce qu'affirmait Le Canard enchaîné. Dans son édition parue ce mercredi, l'hebdomadaire relatait qu'en désaccord avec la chaîne, il l'avait traînée aux prud'hommes et obtenu 300.000 euros.

"C'est faux de A à Z. Je suis parti de mon plein gré", a assuré l'intéressé, avançant qu'une procédure devant les prud'hommes était un "passage obligé" pour une telle séparation, et que la somme évoquée par le "Canard" était inexacte.

"Mais le point sur lequel je veux vraiment insister c'est que Vincent Bolloré nous a toujours foutu une paix royale à Groland. On n'a jamais eu de censure, donc je ne vois pas pourquoi je partirais fâché, ce que je ne suis pas du tout", a-t-il ajouté.