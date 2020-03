Municipales: Edouard Philippe a voté au Havre, malgré le coronavirus

Le Premier ministre Edouard Philippe, candidat aux élections municipales au Havre (Seine-Maritime), a voté tôt dimanche matin en observant les gestes barrières destinés à freiner la propagation du coronavirus.

Arrivé dès 08H15 au bureau de vote de l'école Ancelot, le Premier ministre est resté à distance des autres électeurs. Après avoir voté électroniquement, il a sorti un stylo de sa veste pour signer la liste d'émargement. Puis il s'est désinfecté les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique posé sur le bureau de vote.

M. Philippe, maire du Havre de 2010 à 2017, n'a pas fait de déclaration à la sortie du bureau de vote.

Des présidents de région et des élus de tous bords ont réclamé samedi soir un report des élections municipales en raison de la propagation du coronavirus, mais l'exécutif a fait savoir que le maintien était de mise.

Le Premier ministre candidat a dû annuler son dernier meeting pour cause de crise sanitaire et a d'ores et déjà annoncé qu'il ne siègerait à l'hôtel de ville qu'une fois son bail à Matignon expiré.