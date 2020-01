Municipales: Jean-Marie Le Pen appelle les forces "nationales" de droite à "l'unité"

L'ancien président du Front national (devenu Rassemblement national) Jean-Marie Le Pen a appelé jeudi les "forces nationales" de "droite" à s'unir pour les élections municipales de mars.

"Je voudrais lancer un appel le plus solennel possible aux forces nationales, aux forces de droite qui sont souvent éparpillées dans des groupements ou des groupuscules différents, de pratiquer la politique de non agression. On ne doit pas présenter une liste nationale contre une autre liste nationale", a déclaré dans la vidéo de son "journal de bord" hebdomadaire le cofondateur du FN, exclu du parti en 2015 après des propos polémiques sur la Shoah.

"Il faut se parler, c'est le moment où jamais. Car ce qui les sépare ce sont souvent que des nuances ou des ambitions. Mais cela doit être banni avec une grande fermeté. Il faut absolument faire l'unité des nationaux, l'unité de liste", a ajouté M. Le Pen, qui avait été accusé de négliger ce scrutin et l'implantation locale de son parti.

Sa fille Marine Le Pen, présidente du RN, a ouvert pour ces élections les listes à des candidats extérieurs au parti, dans le but de consolider son ancrage local en vue de la présidentielle.