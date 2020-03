Municipales: l'exception Verneuil-Grand, une petite Belgique en Meuse

"Quelle est la différence entre un Belge et un Français à partir du moment où l'on vit dans le même village?": Verneuil-Grand (Meuse), tout près de la frontière, est la seule commune du pays à compter plus d'élus étrangers que de Français: les Belges y sont majoritaires au conseil municipal.

"Heureusement qu'ils sont là, sinon je n'aurais pas bouclé ma liste!", s'esclaffe le maire (SE) Daniel Dieu, dont l'équipe municipale se compose de sept Belges et trois Français.

L'agriculteur à la retraite, âgé de 63 ans, a eu l'idée, pour le scrutin de 2001, de solliciter les ressortissants belges, qui, en tant que citoyens européens, peuvent siéger au conseil municipal.

Ainsi, en France quelque 2.500 Européens siègent dans les municipalités, soit 0,5% des 495.000 élus.

"C'était un défi assez mal perçu (des administrés), mais j'ai passé toute ma liste dès le premier coup" face au maire sortant, poursuit M. Dieu.

"La surprise était d'être élu au premier tour, personne ne nous connaissait !", souligne Christophe Maertens, 48 ans. Ce docteur en chimie venait juste de s'installer dans le village de 208 habitants, dont 70 Belges, où d'anciennes bâtisses côtoient des maisons modernes.

Dans les années 1990, de nombreux Belges se sont installés en Meuse, de l'autre côté de la frontière, pour bénéficier des prix de l'immobiliser plus attractifs et d'un avantage fiscal leur permettant jusqu'en 2010 de payer en France leurs impôts, moins élevés qu'en Belgique. Plusieurs communes meusiennes ont ainsi des conseillers municipaux belges.

"On a un rôle à jouer, on peut être utile", souligne M. Maertens, qui voyage beaucoup pour son travail mais trouve toujours le temps d'être présent aux conseils municipaux.

- "Ils ont de bonnes idées" -

"Ils ont bousculé le système, ils ont pensé à des choses auxquelles on ne pensait pas. Ils ont de bonnes idées et comme ce sont presque tous des ingénieurs, ils apportent leur expertise", ajoute le maire.

Les premiers pas des voisins du "plat pays" dans la vie municipale se sont déroulés sans accroc.

"Les Français sont minoritaires au conseil, mais on n'y a jamais pensé", assure M. Dieu qui loue l'implication de ses conseillers belges dans le village. Ces derniers ont découvert, effarés, "la lourdeur administrative".

"Le système administratif me paraît extraordinairement compliqué", observe Patrick Dupont, ingénieur polytechnicien de 48 ans, élu depuis 2001. Celui-ci souligne, moqueur, qu'"il faut une facture d'électricité pour tout!".

L'arrivée à la mairie des Belges a aussi permis d'apaiser les vieilles querelles entre des familles du village. "Ils ne connaissaient pas les anciennes rancoeurs des vieilles personnes et on est parvenu à avoir un village rassemblé", explique le maire.

Parmi les habitants, la présence majoritaire de Wallons à la mairie laisse indifférent.

- Echanges incessants -

"Belges ou Français, c'est pareil. Plus personne ne voulait aller au conseil, il fallait bien trouver quelqu'un", constate Roland Nave, 57 ans, qui s'est marié et travaille de l'autre côté de la frontière.

"Ils font vivre le village, ils paient leurs impôts ici, ils ont les mêmes droits que nous !", complète sa voisine, Claire-Line Nave, 40 ans, après une séance de natation avec ses enfants... en Belgique.

Dans cette région appelée la Gaume, à cheval sur la Belgique et la France, les mariages mixtes sont fréquents et les échanges incessants.

A Verneuil-Grand, rares sont les actifs travaillant en France: quasiment tous changent de pays chaque jour pour exercer leur métier. Les enfants sont scolarisés en Belgique, au grand dam du maire, les jeunes vont y faire la fête et leurs études.

Lors de la victoire de la France face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde de foot en 2018, "c'était assez chaud", se souvient Daniel Dieu. "Certains ont gardé quand même quelques petites rancoeurs. Mon épouse est belge, c'était très tendu", glisse-t-il dans un sourire.

Pour le prochain scrutin, la liste de Daniel Dieu, la seule, se compose de six Belges et cinq Français. "On perd un Belge, mais ils restent majoritaires", souligne-t-il.

Le maire espère une évolution des droits civiques des citoyens européens, qui ne peuvent être ni maire ni adjoint, et ne votent que pour les élections municipales et européennes.

"Ils râlent car ils doivent tenir le bureau de vote pour les législatives et la présidentielle", sans pouvoir glisser de bulletin dans l'urne, "alors qu'ils paient leurs impôts en France", observe-t-il.