Municipales Ã  Marseille: MÃ©lenchon "apprÃ©cie actuellement d'Ãªtre dÃ©putÃ©" (CorbiÃ¨re)

Jean-Luc Mélenchon "apprécie actuellement d'être député", a noté vendredi le député de La France insoumise Alexis Corbière à propos d'une possible candidature du chef de file du parti à la mairie de Marseille.

Interrogé sur Public Sénat pour savoir si M. Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, pourrait se présenter dans la cité phocéenne aux élections municipales de 2020, M. Corbière a répondu: "comme moi il travaille à ce que dans toutes les villes de France il y ait des candidats qui ne soient pas nécessairement les mêmes".

"Par ailleurs je rappelle que la loi fait qu'on peut pas être maire et député et je crois que Jean-Luc Mélenchon apprécie actuellement d'être député et président de groupe", a-t-il ajouté.

Le député LFI du Nord Adrien Quatennens avait dit mi-mai "ne pas croire" que Jean-Luc Mélenchon serait candidat à la mairie de Marseille, tout en notant que tout n'est "pas encore calé" et que "toutes les hypothèses sont sur la table".