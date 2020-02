Municipales : moins d'un Français sur deux sait pour qui il va voter

Moins d'un Français sur deux (45%) sait déjà pour qui il votera le 15 mars au premier tour des élections municipales, selon un sondage Odoxa Dentsu consulting publié jeudi.

A moins de trois semaines du scrutin, 41% des personnes interrogées sont en revanche indécises: 30% iront voter mais hésitent encore sur la liste qu'elles choisiront, et 11% ne sont ni sûres de voter ni ne savent quelle liste elles pourraient choisir.

Dès à présent, 14% répondent qu'elles n'iront pas voter, une proportion très éloignée de l'abstention effectivement enregistrée en 2014, au premier tour des municipales (36,45%), selon cette enquête pour Le Figaro et Franceinfo.

Près d'un Français sur deux (46%) pense que la liste pour laquelle il votera "peut améliorer les choses", 32% veulent réélire l'équipe municipale en place et 14% "sanctionner Emmanuel Macron et le gouvernement".

Interrogées sur les priorités de leur futur maire, les personnes interrogées placent en tête la sécurité des biens et des personnes (49%), devant le développement de l'économie locale, l'environnement et la lutte contre la pollution (35% chacun). Trois réponses étaient possibles.

Deux Français sur trois (65%) pensent enfin qu'Emmanuel Macron doit remanier le gouvernement après les municipales.

Enquête réalisée en ligne les 25 et 26 février auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.