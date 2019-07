Municipales à Paris : Villani "ne se prononcera pas sur un soutien" à Griveaux "avant septembre"

Le député et candidat malheureux à l'investiture de LREM pour les élections municipales de Paris, Cédric Villani, "ne se prononcera pas sur un soutien" à Benjamin Griveaux, investi par la Commission nationale d'investiture (CNI) du parti, "avant septembre", a annoncé jeudi soir son entourage à l'AFP.

"Il donnera rendez-vous en septembre, et se laisse l'été pour consulter son entourage et ses amis", a ajouté cette même source, assurant que "tout cela ne remet pas en cause le soutien de M. Villani à l'action du président de la République".

Mercredi, Benjamin Griveaux a expliqué que sa "mission, maintenant, c'est de rassembler un collectif, une équipe pour faire gagner les Parisiens", assurant Cédric Villani qu'il avait "toute sa place" dans son équipe.

Au lendemain de cette désignation, les deux hommes ne s'étaient pas encore parlé au téléphone pour évoquer la suite de la campagne et le rôle que pourrait y jouer le médaillé Fields, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le candidat déçu dénonce un "appareil politique (qui) dysfonctionne", et veut "être le garant de l'ADN d'En Marche, fondé sur le renouvellement des visages mais aussi des pratiques", a ajouté son entourage à l'AFP.

La veille, M. Villani n'avait pas caché sa déception, avant l'annonce officielle de la CNI, regrettant sur Twitter que "ce qui était annoncé de longue date (soit) désormais acquis : il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture de l'appareil de LREM". Un des membres de la CNI, le sénateur Alain Richard, l'avait appelé à "se reprendre".