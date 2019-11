Municipales/Lille: Spillebout (LREM) ne se reconnaît "pas du tout" en "candidate macroniste"

Violette Spillebout, investie par LREM pour les élections municipales à Lille, a déclaré mercredi qu'elle ne se considérait "pas du tout" comme la "candidate macroniste", assurant ne pas vouloir être "le soldat d'un président de la République tout-puissant"

"J'assume les logos des partis qui me soutiennent mais désormais, d'ici à la fin de l'année, les logos vont disparaître" des affiches et des tracts et "je serai la candidate +Faire respirer Lille+" et non plus LREM, a-t-elle dit lors d'une rencontre avec des journalistes.

Investie par La République en marche en juillet au terme d'une âpre bataille avec la députée Valérie Petit, Violette Spillebout a depuis reçu le soutien du MoDem, de l'UDI, de l'UDE et du Mouvement radical. Les logos de tous ces partis figurent actuellement, en très petit, sur ses tracts.

A la question de savoir si le qualificatif de "candidate macroniste" lui convenait, elle a répondu: "Non, ça ne me va pas du tout ! Ca me gêne par rapport aux partenaires politiques qui m'ont rejointe (...) Je veux être une candidate qui rassemble bien plus largement".

"On n'est pas dans une espèce de culte de la personnalité (...) Je ne suis pas le soldat d'un président de la République tout-puissant", a insisté Mme Spillebout.

"J'ai voté Emmanuel Macron aux deux tours de l'élection présidentielle" de 2017, "il y a plein de choses que je soutiens" dans sa politique mais aussi "des choses où je garde mon esprit critique".

S'agissant des propositions du gouvernement sur l'immigration présentées mercredi, "globalement, sur le principe qui guide la réforme, je suis en phase" mais "quand on rentre dans le détail sur les mesures, on se pose des questions", a-t-elle ainsi lâché.

Sur la réforme des retraites, elle juge "courageux de s'y attaquer maintenant" mais aussi "difficile pour nous" que le chef de l'Etat "la fasse pendant les municipales".

A ses côtés, sa nouvelle directrice de cabinet, Ingrid Brulant, a indiqué que, lors des distributions de tracts, elle préférait présenter Mme Spillebout comme "la candidate des centres", les partis étant, à ses yeux, "un mal nécessaire".

S'agissant du moment de l'entrée en campagne de la maire PS de Lille, Martine Aubry, dont elle a longtemps été la directrice de campagne, Violette Spillebout a indiqué que cela "ne change rien" pour elle qu'elle officialise sa candidature "aujourd'hui ou dans deux mois".

"Pour ses comptes de campagne, ça serait bien" qu'elle soit rapidement candidate, juge toutefois le porte-parole de Mme Spillebout, Alexis Massart, qui a dirigé la campagne du candidat UMP aux municipales à Lille en 2008, Sébastien Huyghe.