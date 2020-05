Musk tempête sur Twitter et menace de quitter la Californie

Elon Musk a menacé samedi de quitter la Californie, où se trouve son seul site de production de voitures électriques Tesla aux Etats-Unis, parce que les autorités locales l'empêchent de reprendre la production immédiatement, pour cause de pandémie.

"Franchement c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tesla va immédiatement déplacer son siège et ses futurs projets au Texas/Nevada. Et si on devait garder une activité manufacturière à Fremont, cela dépendra de la façon dont nous sommes traités", a lancé M. Musk dans une de ces longues diatribes dont il a le secret sur Twitter. Et qui ne sont pas toujours suivies d'effets.

Il a fait valoir l'expérience de Tesla en Chine, où son site de fabrication a rouvert après que l'épidémie de Covid-19 a été maîtrisée.

"Tesla en sait bien plus sur ce qu'il faut faire pour (reprendre la production) en toute sécurité, grâce à l'expérience acquise dans notre usine Tesla en Chine, qu'un petit fonctionnaire par intérim même pas élu", a lancé avec mépris le fantasque milliardaire, qui vient d'avoir un fils avec la musicienne Grimes.

Il a aussi affirmé qu'il allait "immédiatement" poursuivre en justice le comté d'Alameda, près de San Francisco, où se trouve l'usine, accusant ses autorités d'être "irrationnelles et coupées de la réalité".

"Le fonctionnaire ignorant et non élu 'responsable sanitaire par intérim' du comté d'Alameda va à l'encontre des ordres du gouverneur, du président, de nos droits constitutionnels et en dépit du bon sens!", a encore fulminé M. Musk.

Il avait déjà défrayé la chronique le 1er mai en faisant chuter le cours de Tesla de plus de 10% en Bourse après avoir tweeté que l'action était trop chère.

Plus tôt ce sont ses déclarations lors d'une téléconférence avec des analystes financiers qui avaient fait des vagues, déjà à cause de la fermeture de Fremont depuis le 12 mars. Il avait alors jugé que le prolongement du confinement était "fasciste" et "pas démocratique".

M. Musk ne décolère pas. Pourtant Tesla a réussi à afficher un bénéfice --modeste-- mais surprise de 16 millions de dollars au 1er trimestre, un bond de 33% des livraisons de voitures et un chiffre d'affaires en hausse de 32% à 5,99 milliards de dollars.