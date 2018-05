Nancy: 2, 8 et 10 ans de prison pour un trio de cambrioleurs violents

Trois hommes, appartenant à un gang dit de "cambrioleurs-saucissonneurs", ont été condamnés vendredi par la cour d'assises, à Nancy, à deux, huit et dix ans de prison pour une dizaine de vols à domicile avec violence en Meurthe-et-Moselle entre 2009 et 2011.

Pour les deux principaux protagonistes, Robert Roch et Farid Chebbah, âgés de 51 et 49 ans, la cour d'assises est allée au-delà des réquisitions de l'avocat général, qui avait réclamé des peines de neuf et six ans de prison.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion avec violence, vols aggravés et escroquerie, ils ont été condamnés à dix et huit ans de prison pour vols aggravés en récidive. Le troisième homme, poursuivi pour association de malfaiteurs et vol aggravé en récidive, écope de deux ans de prison, conformément aux réquisitions.

Le trio a opéré une dizaine de cambriolages avec violence dans le département de Meurthe-et-Moselle, entre 2009 et 2011. Surnommés "Rocky", le "Chasseur" et le "Gros", les accusés s'introduisaient cagoulés au domicile de leurs victimes. Ils les rouaient de coups, les ligotaient avec du scotch, puis les dépouillaient de leur carte bancaire, bijoux ou argent liquide.

Le verdict a été jugé "incompréhensible" par Me Stéphane Giuranna, l'un des avocats des dix-huit parties civiles.

"La cour d'assises acquitte les accusés sur un certain nombre de faits et va au-delà des réquisitions. J'ai des clients qui sont satisfaits de la décision parce que les accusés sont condamnés plus lourdement que ce qui avait été réclamé mais qui, en même temps, sont déçus parce que concernant leurs faits, ils sont acquittés", a-t-il réagi auprès de l'AFP.