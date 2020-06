Le socialiste Mathieu Klein l'emporte à Nancy avec 54,3 à 55,2% des voix, face au sortant Laurent Hénard (Rad-LREM-MoDem), selon les estimations de deux instituts de sondage.

Mathieu Klein (PC/PCF/EELV) recueille 53,3% des voix, selon Harris Interactive Epoka pour TFI-LCI et RTL et 55,2% selon IPSOS Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et Les Chaînes parlementaires.