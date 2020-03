Nancy: une femme jugée pour avoir tué son fils autiste

Une femme de 42 ans est jugée à partir de lundi par la cour d'assises, à Nancy, pour avoir poignardé à plusieurs reprises son fils autiste âgé de 14 ans en septembre 2016 à Landres (Meurthe-et-Moselle).

"Je suis coupable", a déclaré la mère à l'ouverture des débats, de longs cheveux retenus en queue de cheval sur un pull rose.

L'adolescent avait été découvert allongé sur son lit, atteint par six coups de couteau notamment à l'abdomen et au torse, dans l'appartement familial le matin du 21 septembre 2016. A côté de lui, son chien, offert par sa mère un an auparavant, avait été poignardé à une dizaine de reprises.

La mère de famille, Séverine Michelin, était allongée, prostrée, à côté de l'adolescent.

Transférée en unité psychiatrique, elle avait été placée en détention provisoire quelques jours, avant d'être incarcérée.

Lors de ses auditions, Mme Michelin avait reconnu avoir volontairement tué son fils, la veille de sa découverte, d'abord en lui faisant avaler des médicaments, qu'il avait vomis, puis en le poignardant.

Elle avait tenté de se suicider en se blessant avec une arme et en ingérant un produit ménager. Elle avait prévenu une voisine le lendemain matin.

Divorcée, sans emploi, elle vivait seule avec son fils autiste, pris en charge par un établissement en Belgique. Elle avait confié se sentir seule surtout depuis que sa fille aînée était partie vivre chez son père quelques semaines auparavant.

Un premier expert psychiatre avait retenu l'abolition du discernement de la mère de famille, et donc son irresponsabilité pénale, estimant que, dépressive, elle avait tué son fils "pour le protéger".

Une contre-expertise réalisée par deux psychiatres avait conclu à une simple altération du discernement. Les médecins psychiatres avaient souligné qu'elle traversait un état dépressif sévère, mais qu'elle n'avait délibérément pas pris son traitement, prescrit plusieurs mois auparavant, et qu'elle avait utilisé les médicaments pour tuer son fils.

Poursuivie pour assassinat, l'accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu jeudi.