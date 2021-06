A Nantes, l'écolo Orphelin accueille le gratin d'EELV et du PS pour battre la droite

Convoquant jeudi à Nantes le soutien de l'eurodéputé EELV Yannick Jadot et du chef du PS Olivier Faure, le candidat écologiste en Pays de la Loire Matthieu Orphelin espère mobiliser les jeunes pour battre aux régionales la droite aux manettes dans les Pays de la Loire.

L'écologiste, qui n'appartient pas à EELV mais est soutenu par le parti, incarne sa plus grande chance de remporter une région dimanche au second tour, même si l'union de la gauche en Île-de-France menée par Julien Bayou attire les projecteurs.

Si en Ile-de-France la sortante de droite (ex-LR) Valérie Pécresse part favorite, en Pays de la Loire Christelle Morançais (LR, 34,29% au premier tour), arrivée en cours de mandat, paraît davantage à la portée de Matthieu Orphelin (18,7%), qui s'est allié entre les deux tours au socialiste Guillaume Garot (16,31%).

En attendant le meeting de plein air prévu au "Jardin des cinq sens" de Nantes avec Olivier Faure et la maire socialiste Johanna Rolland, Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot qui a été déçu comme lui de son expérience macroniste, a accueilli Yannick Jadot au jardin des plantes de la ville pour un débat avec de jeunes militants pour le climat.

Qu'ils aient voté ou non dimanche dernier, ces jeunes, réunis en cercle avec les politiques près d'une cage de perruches vertes et bleues du jardin, ont exposé les raisons de leur défiance des personnalités politiques, qu'ils accusent d'inaction sur l'environnement.

Un étudiant en école d'ingénieurs dit s'être réinscrit sur les listes par "pragmatisme", un étudiant en architecture confie être seulement motivé par l'engagement associatif, un autre n'a pas voté faute de croire en la possibilité pour les écolos de gagner...

"Des gens tellement engagés qu'ils ne vont pas voter, ça nous interroge", répond Yannick Jadot, potentiel candidat à la présidentielle de 2022. Qui tente de convaincre: "Il n'y a qu'une façon de reprendre confiance dans l'action publique, c'est d'exercer le pouvoir. Tester Matthieu Orphelin c'est l'adopter".

Le candidat Orphelin, lui, espère progresser au second tour par la participation des jeunes: "Ils ont beaucoup voté pour nous au premier tour, pour ceux qui ont voté... c'est-à-dire pas beaucoup".

- "Perdu sur la carte" -

Après cette causerie, Matthieu Orphelin doit se rendre au débat de France 3, calé juste avant son meeting. Cette fois-ci, il y affrontera bel et bien Christelle Morançais. La candidate de la droite, proche du sénateur Bruno Retailleau, a boudé le débat Ouest-France de la veille pour protester contre les "attaques personnelles" qu'elle estime avoir subies de la part de l'écologiste.

Matthieu Orphelin avait lui annoncé porter plainte contre des militants de la campagne de sa rivale pour des insultes homophobes. Dernier épisode en date d'une campagne dure où les deux camps ont échangé des diatribes sur les supposées accointances d'extrême gauche de Matthieu Orphelin - allié à La France insoumise - et celles de Christelle Morançais avec "Sens commun" et la Manif pour tous.

Auprès de la presse, Matthieu Orphelin regrette que "le débat ne soit pas projet contre projet". Selon lui, "la droite sent qu'elle est en train de perdre la région, elle panique".

Il jure ne pas être "l'écolo anti-Tour de France, antisapins de Noël et antiviande", en référence à plusieurs polémiques sur des propos de maires Verts, ces derniers mois. Au jardin, un ancien militant du PSU, désormais écolo, le félicite: "Bravo d'être passé de LREM à la gauche!". "J'étais écolo à la base, mais je me suis perdu sur la carte", admet Matthieu Orphelin". "Tout le monde peut se tromper", le rassure son interlocuteur.

Alors que les sujets de sécurité et d'emploi occupent les premières places des préoccupations des Français, selon la plupart des sondages, Matthieu Orphelin veut croire que l'écologie a le vent en poupe, après des élections européennes de 2019 et municipales de 2020 réussies. "Dans la bouche des gens qu'on rencontre, l'écologie vient souvent par l'alimentation et les transports. Nous leur proposons par exemple 50% de bio dans les cantines des lycées d'ici la fin du mandat".