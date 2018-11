Naples: "Pour battre le PSG, il faudra quelque chose d'extraordinaire" (Ancelotti)

"Même si le résultat à l'aller (2-2) aurait pu être meilleur pour nous, au final pour réussir à battre Paris, il faudra faire quelque chose d'extraordinaire", a prévenu l'entraîneur de Naples Carlo Ancelotti, lundi à la veille du match décisif de Ligue des champions.

Est-ce que ce duel décisif de la 4e journée de Ligue des champions contre le PSG est un match à quitte ou double ?

"Le groupe est très équilibré, tout peut arriver. Je pense que, comme nous, personne ne fait de calculs car c'est encore trop tôt. Mais d'être (toujours en course pour la qualification), c'est quelque chose de positif car lors du tirage au sort on n'était pas forcément favori", a assuré Ancelotti, lors de la conférence de presse d'avant-mach.

Le PSG, seulement 3e avec 4 points d'un "groupe de la mort" dominé par Liverpool (6 points) et Naples (5 pts), dispute un match crucial en Italie mardi (21h00/20h00 GMT).

Pour réussir l'exploit au stade San Paolo, les hommes de Thomas Tuchel pourront compter sur l'expérience de Gianluigi Buffon (40 ans), la recrue star italienne, qui sera titularisé dans les buts pour ses grands débuts parisiens en Ligue des champions.

"C'est toujours un plaisir de le retrouver (sur un terrain), même à son âge. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai toujours un grand respect pour le joueur et une profonde amitié pour la personne", a salué Carlo Ancelotti.

De son côté, le Napoli compte sur l'extraordinaire expérience européenne de "Carletto", vainqueur à trois reprises de l'épreuve (2003, 2007 avec l'AC Milan, 2014 avec le Real Madrid), pour vaincre l'équipe de Neymar et Kylian Mbappé, les deux joueurs les plus chers de l'histoire.

"On joue ensemble depuis très longtemps avec certains. Chaque année, on se connait mieux, on sait mieux jouer ensemble, ce qu'on doit faire ou non. Par conséquent, on est davantage prêt pour ce genre de match. Surtout qu'avec le coach, c'est vrai qu'on a quelque chose en plus cette année, on est plus mature", a souligné l'ailier de Naples José Callejon.