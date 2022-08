Natation artistique: les Françaises en bronze dans l'épreuve technique des Championnats d'Europe

L'équipe de France de natation artistique a remporté la médaille de bronze de l'épreuve technique des Championnats d'Europe, jeudi à Rome.

C'est la première médaille française dans un grand championnat international de natation artistique depuis le titre mondial de Virginie Dedieu en 2007. Au niveau européen, la France attendait de monter sur le podium depuis 2004.

"C'est beaucoup de fierté, un accomplissement aussi parce qu'on a travaillé très dur pour y arriver", a réagi Charlotte Tremble, l'une des leaders de l'équipe. "On a des étoiles dans les yeux et ça met un boost pour le reste de la compétition."

Quatrièmes aux Mondiaux de Budapest en juin, les Bleues, qui évoluaient sur une musique de Daft Punk, ont grappillé un rang pour prendre cette fois la troisième place derrière l'Ukraine en or et l'Italie en argent.

Malgré un problème de musique au cours de leur prestation, les Bleues ont réussi à rester concentrées pour aller au bout de leur performance. "On a entendu un grésillement sous l'eau et la musique est revenue en arrière. C'était un peu compliqué car la musique est un peu un métronome", a décrit Charlotte Tremble. "Là ça a bousculé tous nos repères. Pour autant on a réussi à rebondir et sortir une perf."

Les Françaises seront de retour dans le bassin du Foro italico de Rome pour l'épreuve des highlights vendredi et pour les éliminatoires de l'épreuve libre samedi.

"C'est le début de quelque chose qui devient de plus en plus concret. La médaille, tu en parles, tu travailles pour, mais quand elle arrive, ça permet d'avoir confiance en ce qu'on fait", s'est réjouie l'entraîneure Laure Obry.