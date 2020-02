Natation: coup de massue pour Sun Yang, suspendu huit ans

Coup de massue pour Sun Yang : le nageur chinois, icône sportive dans son pays, a écopé vendredi de huit ans de suspension, la plus lourde sanction qu'il encourait devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), pour la destruction à coups de marteau d'un échantillon lors d'un contrôle antidopage inopiné datant de septembre 2018.

A 28 ans, Sun Yang, premier nageur chinois sacré champion olympique en 2012, se voit ainsi privé des Jeux de Tokyo dans cinq mois (24 juillet-9 août). Et, au-delà, voit probablement sa carrière toucher à sa fin.

Triple champion olympique (400 m et 1500 m en 2012, 200 m en 2016) et sacré onze fois champion du monde entre 2011 et 2019, le natif de Hangzhou, près de Shanghaï, a toutefois rapidement annoncé qu'il allait déposer un recours contre cette sanction "injuste" à ses yeux.

Une procédure devant le tribunal fédéral suisse est l'ultime carte dont il dispose. Il peut demander que sa suspension ne soit pas exécutée le temps qu'une décision définitive soit rendue, mais ce sera au tribunal fédéral de trancher.

Le contrôle antidopage qui vaut à Sun Yang huit ans de suspension remonte à septembre 2018 à son domicile chinois et s'était achevé de manière rocambolesque, sur la destruction d'un échantillon de sang au marteau. Pour sa défense, le nageur a argué que les contrôleurs n'avaient pas produit "les documents prouvant leur identité". Ce que n'a pas retenu le TAS.

- Deuxième violation -

"Le jury a déterminé unanimement que le personnel chargé du contrôle antidopage avait respecté toutes les exigences" réglementaires, a expliqué vendredi matin son secrétaire général, Matthieu Reeb. "Deuxièmement, l'athlète n'a pas établi qu'il avait une explication valable pour détruire son échantillon et troisièmement, il ne (lui) revenait pas de décider seul qu'un contrôle antidopage devait être invalidé et un échantillon détruit."

"En conséquence, Sun Yang a commis une violation des règles antidopage en falsifiant le contrôle. Considérant qu'il s'agit de sa deuxième (...) et en l'absence de circonstances atténuantes, le jury a conclu qu'une suspension de huit ans devait être infligée", à compter de ce vendredi, a complété M. Reeb.

Sun Yang avait déjà été suspendu trois mois pour un contrôle positif à un stimulant (trimétazidine) en 2014. Dans le plus grand secret, puisqu'il n'avait été rendu public qu'une fois sa sanction largement purgée.

Néanmoins, les résultats obtenus par le nageur postérieurement au contrôle avorté de septembre 2018, en particulier les titres mondiaux des 200 m et 400 m remportés à Gwangju (Corée du Sud) en juillet dernier, ne lui sont pas retirés, notamment parce qu'il n'a pas fait l'objet de contrôle positif dans l'intervalle.

- Camouflet pour la Fina -

L'affaire de l'échantillon détruit a atterri devant le TAS après un recours de l'Agence mondiale antidopage (AMA) contre de précédentes conclusions controversées de la Fédération internationale de natation (Fina), qui avait blanchi Sun Yang pour vice de forme. La Fina subit ainsi un sévère camouflet.

L'AMA, qui estimait que "de nombreux points (de la décision de la Fina) semblaient incorrects au regard du code mondial antidopage", a immédiatement salué la décision du TAS, qui "confirme ces inquiétudes et constitue un résultat significatif", par la voix de son directeur général Olivier Niggli.

"Bravo le TAS ! Bonne décision, a tweeté le Sud-Africain Chad Le Clos, vice-champion olympique du 200 m en 2016, derrière Sun. Comme beaucoup d'autres nageurs propres, j'ai couru contre Sun Yang et +perdu+. Les tricheurs n'ont pas leur place dans le sport."

La relaxe initialement prononcée par la Fina avait permis à Sun Yang de participer aux Mondiaux-2019. Ça n'avait pas été du goût des autres nageurs : plusieurs d'entre eux avaient alors ostensiblement manifesté leur défiance face à sa présence. L'Australien Mack Horton, médaillé d'argent du 400 m - devancé par Sun -, avait refusé de monter sur le podium en signe de protestation. Puis le Britannique Duncan Scott, en bronze sur 200 m, avait refusé de lui serrer la main à la fin de la cérémonie protocolaire.

L'imposant Chinois (1,98 m) était déjà dans le collimateur des nageurs depuis sa première suspension.

"Sun Yang, il pisse violet", s'était emporté le Français Camille Lacourt lors des JO-2016 à Rio.