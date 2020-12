Natation: "Il faut que je travaille", insiste Manaudou

Florent Manaudou, qui a rempli le critère chronométrique pour prétendre à un billet pour les Jeux de Tokyo dès la première phase de qualification olympique, mais sans accélérer comme il le voulait, a insisté sur le fait qu'il a besoin de mettre le paquet à l'entraînement, vendredi à Saint-Raphaël.

Q: Vous avez nagé sous le temps demandé mais vous avez l'air frustré...

R: "Je voulais nager plus vite. J'ai arrêté trois ans (de l'après-JO 2016 au printemps 2019 précisément, ndlr), j'ai fait du handball, et après m'être entraîné dix semaines, j'ai fait exactement ce temps-là en séries à Rome (en juin 2019), avec ce qu'impliquait le stress d'une première compétition, etc. J'ai la chance d'avoir des qualités naturelles qui font que je peux nager ce temps à peu près tout le temps. Ce n'est clairement pas suffisant, le temps n'est pas mauvais, mais c'est ce que je faisais tout le temps en période de préparation (lors de sa "première" carrière, ndlr). C'est mon moins bon 50 m (en finale) depuis que je suis revenu. Il faut que je travaille plus. Je fatigue à une vitesse qui ne me permet pas d'aller plus vite. Ce n'est pas mécanique je pense, j'ai beau chercher des choses, ça ne va pas plus vite. Je n'ai pas encore la maîtrise de la nage sur 35 m. Je l'ai sur 15, 20 m, et après, ça s'écroule un peu. On va bosser pour le grand bassin."

Q: Le fait que vous ayez participé dernièrement à la ligue privée ISL pendant six semaines et que vous ayez surtout couru en petit bassin depuis votre retour ne vous fait-il pas relativiser ?

R: "Depuis que je suis revenu, j'ai été surpris à Rome (en juin 2019, ndlr), où j'ai bien nagé, j'ai été surpris à la première compétition ISL l'année dernière (début octobre), et en janvier à Luxembourg quand je fais 21.56. Depuis, peut-être que je me donne des objectifs trop hauts, mais je veux être honnête envers moi-même et envers vous, je comptais vraiment faire 21 sec 4 ici, et je suis déçu parce que franchement, ce n'est pas suffisant. Il faut juste que je bosse un peu, vu l'année compliquée qu'on a eue. Il reste six, sept mois, ce n'est pas trop mal."

Q: De quoi avez-vous besoin pour pouvoir accélérer ?

R: "Je vais en chier à l'entraînement, je sais que j'ai besoin de ça. J'ai envie d'avoir peur de rien à l'entraînement, d'avoir mal. Maintenant, je suis prêt. Après, c'est sûr que le matin où il faudra se lever à 7h... Mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin, et je suis content de l'affirmer aussi, parce que je suis un peu flemmard de temps en temps, et là, il faut que je travaille. Pour moi, c'est une claque parce qu'entre 21 sec 4 et 21 sec 7, il y a quand même un monde. Franchement, je m'en suis pris beaucoup (ces dernières temps), autant par mes résultats (à l'ISL et à Saint-Raphaël) que par ceux des autres (Caeleb Dressel notamment) qui étaient à côté de moi... A moi de me remettre en question."

Propos recueillis en zone mixte.