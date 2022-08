Natation: le Roumain Popovici améliore le record du monde du 100 m nage libre en finale des championnats d'Europe

Le jeune prodige roumain David Popovici a amélioré samedi à Rome le record du monde du 100 m nage libre en finale des Championnats d'Europe de natation.

A 17 ans, le récent double champion du monde a effacé des tablettes la marque du Brésilien Cesar Cielo, qui tenait depuis 2009, en s'imposant en 46.86, soit 5 centièmes de mieux. Il a devancé le Hongrois Kristof Milak (47.47) et l'Italien Alessandro Miressi (47.63), le Français Maxime Grousset devant se contenter de la 4e place.

Popovici, sacré aux Mondiaux de Budapest sur les 100 et 200 mètres nage libre, a donc effacé le record du monde réalisé en combinaison - époque révolue - par Cielo il y a treize ans.

Vendredi en demi-finale, dans un temps de 46 sec 98, le natif de Bucarest était devenu le quatrième homme seulement à descendre sous les 47 secondes derrière Cielo, le Français Alain Bernard (46.94) et l'Américain Caeleb Dressel (46.98). A noter que la marque de Bernard n'avait toutefois pas été homologuée officiellement en raison d'une combinaison non-valide.

"Hier (samedi, NDLR), j'ai dit que le record d'Europe était juste un pas dans la bonne direction, et j'avais raison", a rappelé Popovici après son exploit.

"Il n'y avait pas d'urgence et j'ai dû être extrêmement patient pour le record du monde", a expliqué le nageur roumain.

"Ces championnats ne sont pas encore terminés, ni cette très longue saison", a souligné celui qui doit normalement encore participer aux championnats du monde juniors qui débutent fin août au Pérou.

"Cela a fait mal, mais cela en vaut toujours la peine et je me sens bien maintenant", a-t-il expliqué au sujet de sa course.

"C'était génial et c'est très spécial de battre ce record qui a été établi ici en 2009 par Cesar Cielo" dans la piscine du Foro Italico, a ajouté Popovici.

Révélé lors des championnats d'Europe juniors l'été dernier, déjà à Rome, Popovici avait confirmé quelques semaines plus tard aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il avait échoué à 2 centièmes du bronze en finale du 200 m nage libre avant de prendre la septième place de la finale du 100 m nage libre.

Sa progression n'a pas cessé.

A Budapest, en juin dernier, il est devenu le premier homme à réaliser le doublé de la nage libre 100-200 m dans des Championnats du monde depuis près de cinquante ans.

Sa performance samedi dans le bassin olympique du Foro Italico de Rome finit de l'installer au sommet de la natation masculine mondiale.