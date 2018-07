Natation: titre sur 800 m libre pour Ledecky aux Championnats des Etats-Unis

Katie Ledecky a réussi son entrée en lice dans les Championnats des Etats-Unis de natation en décrochant sans trembler le titre sur 800 m nage libre, dont elle détient le record du monde, mercredi à Irvine (Californie).

La nageuse de 21 ans qui décroche ainsi son ticket pour les Jeux pan-pacifiques du mois prochain, était en avance sur son propre record du monde jusqu'aux 350 m mais s'est contentée de gagner dans un fauteuil en 8 min 11 sec 98/100, loin des 8:04.79 établis aux JO-2016 de Rio où elle a décroché quatre médailles d'or.

"Je me suis sentie à l'aise tout du long, mais je n'ai jamais réussi à changer de braquet, a-t-elle commenté. Je vais me remettre au travail pour trouver des moyens d'être plus forte dans deux semaines" pour les Jeux pan-pacifiques à Tokyo (9-14 août).

Jolie performance également de Hali Flickinger qui est devenue à 24 ans la 3e Américaine la plus rapide de l'histoire sur 200 m papillon: elle a nagé en 2 min 05 sec 87/100 en séries, avant de s'imposer en finale en 2:06.14.

"Je sais que j'en ai plus dans le réservoir. Ca m'a simplement prouvé que ça allait venir", a commenté Flicklinger.

Chez les messieurs, le champion olympique 2012 Nathan Adrian a été battu sur 100 m libre par Blake Pieroni, 22 ans, qui a décroché le titre en 48 sec 08/100.

Le septuple médaillé d'or des Mondiaux-2017 Caeleb Dressel n'a fini que 6e (48.50) mais il est inscrit sur sept autres distances pour se qualifier pour les Pan Pacs.

"Ce n'est certainement pas le meilleur Caeleb que nous avons vu, (mais) il va être dans le bas des 47 secondes dès l'année prochaine", a prédit Adrian.

Championne du monde et olympique, Simone Manuel a dominé le 100 m libre dames en 52 sec 54.

MESSIEURS

200m papillon

1. Justin Wright 1:54.63

2. Zach Harting 1:55.11

3. Gianluca Urlando 1:55.21

. Jack Conger 1:55.21

100m libre

1. Blake Pieroni 48.08

2. Nathan Adrian 48.25

3. Townley Haas 48.30

...

6. Caeleb Dressel 48.50

1.500m libre

1. Jordan Wilimovsky 14:48.89

2. Robert Finke 14:55.34

3. Zane Grothe 15:00.85

DAMES

200m papillon

1. Hali Flincklinger 2:06.14

2. Katie Drabot 2:07.18

3. Regan Smith 2:07.42

100m libre

1. Simone Manuel 52.54

2. Mallory Comerford 53.09

3. Margo Geer 53.44

800m libre

1. Katie Ledecky 8:11.98

2. Leah Smith 8:22.79

3. Haley Anderson 8:24.13