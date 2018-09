Nathalie Machon: "vivre avec de la végétation un peu partout"

Les mauvaises herbes, c'est pas sale: Nathalie Machon, spécialiste de l’écologie urbaine, plaide pour une large biodiversité dans les villes en amont de la première "Tribune" du Muséum samedi consacrée à la nature en ville.

"Il faut que les mentalités changent", explique à l'AFP Nathalie Machon, professeure d’Écologie au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) à Paris.

"Une grande partie de nos concitoyens n'a pas conscience que nous avons vraiment besoin de la biodiversité pour vivre durablement", ajoute la chercheuse qui interviendra samedi à l'occasion de la rencontre public/chercheurs "La nature, l'avenir des villes", un nouvel évènement, ouvert à tous, gratuit et sans réservation, organisé Grand Amphithéâtre du Muséum au Jardin des plantes.

"Il suffit d'aller dans les jardineries le dimanche pour voir que les gens sont prêts à acheter des herbicides pour éliminer pâquerettes et pissenlits de leur pelouse", s'insurge Mme Machon. "Mais ces plantes sont nécessaires pour avoir des insectes pollinisateurs, des oiseaux, tout un écosystème qui rend des services aux citadins".

Un héritage des beaux jardins à la Française où toute mauvaise herbe qui dépasse fait sale. "Il faut que l'esthétique change, la biodiversité, le fonctionnement globale nécessite des espèces qui sont plus ou moins désirables pour des humains". "Il faut que nos concitoyens acceptent de vivre avec de la végétation un peu partout".

Pareil pour les rats et les souris: on fait systématiquement de la dératisation mais les études montrent que ces animaux recyclent une énorme quantités de nos ordures.

- "réinventer la ville" -

Également coordinatrice scientifique de plusieurs projets de science participative comme Vigie-Flore, un programme de suivi des plantes à fleurs ou "Sauvages de ma rue" dédié à la flore sauvage urbaine, la scientifique veut "sensibiliser, apporter de l'information" car elle a peur: "on va vers un point de bascule et après... ça sera dramatique".

"Les études fleurissent dans tous les sens pour montrer à quel point la qualité de vie et la santé des citadins est liée à la qualité de la biodiversité dans leur quartier", rappelle Nathalie Machon. "L'homme peut trouver dans les végétaux et les animaux des solutions aux problèmes qu'il produit lui même".

"Quand il y a de fortes canicules, les quartiers les plus végétalisés souffrent moins". "La végétation aide à dépolluer l'eau, les sols, l'air".

"Dans les quartiers très végétalisés, les gens souffrent moins d'allergie, les gens font plus de sports". "On sait aussi que les espaces avec de la végétation sont plus apaisants, que les gens souffrent moins de dépression et d'autres maladies psychologiques".

Mais comme on ne peut pas "faire une forêt à la place de Paris" car "il faut que la ville soit utilisable par les citadins", la chercheuse et ses collègues sont à la recherche de compromis. "C'est la complexité de l'écologie en ville, faire ce qui est bon pour la biodiversité sans que cela soit au détriment des citadins".

"Il faut trouver comment réinventer la ville, bricoler sur la ville qui existe déjà a ses limites". Cet été, les toitures végétalisée de Paris ont beaucoup souffert de la canicule.

Une des pistes serait le biomimétisme: les abeilles construisent des ruches très aérées, s'en inspirer pourrait limiter l'utilisation de la climatisation.

"On attend des politiques qu'ils prennent des mesures importantes mais ils ne les prendront que lorsque les citoyens les y pousseront", juge Nathalie Machon.