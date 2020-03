Naufrage en baie du Mont-Saint-Michel: trois morts et un disparu

Ils avaient quitté Cancale à bord d'un bateau de plaisance pour une partie de pêche: la piste accidentelle était privilégiée mercredi, après l'identification des corps de trois des quatre hommes qui étaient portés disparus depuis mardi en baie du Mont-Saint-Michel.

"Les trois corps ont bien été identifiés comme ceux des plaisanciers recherchés depuis hier (mardi). La quatrième personne est toujours portée disparue en mer et il n'y a pas de trace du navire", a indiqué mercredi la préfecture maritime de l'Atlantique.

D'après la procureure de la République de Saint-Malo Christine Le Crom, les quatre personnes à bord étaient des hommes âgés entre 60 et 75 ans, partis de Cancale (Ille-et-Vilaine) pour une partie de pêche sur un bateau qui leur était prêté.

"Le propriétaire du bateau, voyant que mardi vers 15H00 le navire n'était pas revenu, a sollicité le Cross Corsen", a déclaré à l'AFP Mme Le Crom.

Si les causes du drame ne sont pas encore connues, la piste accidentelle est privilégiée, a confirmé la procureure de Saint-Malo.

Une autopsie des trois corps est "en cours", dont les résultats étaient attendus tard dans la soirée, a indiqué la procureure. "Elle doit déterminer les causes du décès" et éventuellement "des analyses complémentaires, toxicologiques peuvent être demandées", a ajouté Mme Le Crom.

Une enquête a été ouverte et confiée par le parquet de Saint-Malo à la gendarmerie maritime. "L'enquête est diligentée des recherches des causes de la mort. Tant qu'on n'a pas retrouvé le bateau on en est là", a souligné Mme Le Crom.

Le propriétaire du bateau était lui "en cours d'audition". D'après les premiers éléments, l'embarcation "sortait de l'hivernage" et "la personne qui pilotait le bateau connaissait" le propriétaire.

Quelques heures après l'alerte, les corps de deux des victimes avaient pu être retrouvés mardi soir. Elles portaient encore leur gilet de sauvetage, et l'une d'elles, âgée de 74 ans, avait pu être identifiée.

Elles avaient été retrouvées par le navire de la SNSM (Société nationale de secours en mer) de Granville et la gendarmerie dans le secteur du banc des Hermelles, à l'est de Cancale, d'après la préfecture maritime.

- "Une avarie" ? -

"Est-ce qu'il y a eu une avarie pour une raison ou pour une autre ? Tant que l'on n'aura pas le bateau, on ne le saura pas", souligne Mme Le Crom. Mais "d'ores et déjà, on peut dire que les corps qui ont été découverts étaient équipés de leurs gilets de sauvetage".

Selon la préfecture, le groupe avait embarqué sur un "Cap Camarat" à moteur, qui fait entre cinq à six mètres. Les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement mauvaises, avec une mer de niveau 3 (peu agitée) et un vent de force 4, même si les grandes marées, toujours très importantes en baie du Mont-Saint-Michel, peuvent compliquer la navigation, selon la même source.

Après le déclenchement de l'alerte, d'importants moyens aériens, nautiques, de la gendarmerie maritime et différentes embarcations de la SNSM, et des patrouilles terrestres par les pompiers, avaient été engagés en baie du Mont-Saint-Michel pour retrouver les quatre hommes et leur bateau.

Un troisième corps a été retrouvé mercredi vers 11h00 dans la baie où les recherches ont été suspendues en début d'après-midi.

"A 14H30 le préfet maritime a décidé de suspendre les recherches par moyens dirigés, parce que depuis de nombreuses heures, il n'y a plus d'éléments nouveaux", a annoncé à l'AFP la préfecture. "Les moyens engagés rentrent sur leur base" mais si un nouvel élément devait apparaître, les recherches pourraient alors reprendre, a-t-on souligné de même source.

Selon la procureure, les quatre hommes étaient tous domiciliés en Ille-et-Vilaine, originaires de Goven, Plesder, Cancale et Pleugueneuc.