Navire partiellement renversé par le vent à Edimbourg: une trentaine de blessés

Un navire s'est partiellement renversé mercredi en raison de vents violents dans une cale sèche du port d'Edimbourg, en Ecosse, faisant une trentaine de blessés dont 21 ont été hospitalisés, selon les autorités qui parlent d'un "incident majeur".

Le navire de recherche The Petrel, long de 76 mètres, "a été délogé de son support par des vents violents", a indiqué le conseiller municipal Adam McVey, évoquant un "incident majeur".

Sur les images impressionnantes diffusées sur les télévisions britanniques, on voit le navire renversé à 45 degrés.

Les services écossais d'ambulances ont indiqué que 21 personnes avait été transportées à l'hôpital tandis que 12 autres blessés ont été soignés sur place.

"C'est terrifiant pour ceux qui sont à bord, mes pensées vont à ceux qui ont été blessés et j'espère que tout le monde se rétablira rapidement", a ajouté M. McVey, en conseillant à ses administrés d'éviter la zone.

Les autorités n'ont pas donné de précisions à ce stade sur l'identité des personnes blessées dans l'incident.

Selon les secours écossais, cinq ambulances, une ambulance aérienne et trois équipes de traumatologie ont été envoyées sur le site vers 08H30 (locale et GMT). Les sapeurs-pompiers et la police ont également indiqué être sur place.

Le bateau, acheté et équipé par le cofondateur de Microsoft Paul Allen (aujourd'hui décédé), se trouve dans une cale sèche du port d'Edimbourg, un lieu aménagé permettant de mettre à sec des bateaux.

Dales Marine Services, qui gère la cale sèche, a déclaré n'avoir aucun commentaire à faire.