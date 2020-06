NBA: 16 joueurs positifs au Covid-19 sur 302 testés

Seize joueurs de NBA ont été testés positifs au Covid-19 mardi, sur 302 au total, a annoncé vendredi la ligue nord-américaine de basket, qui a fait de ces dépistages une étape préliminaire à la reprise de sa saison fin juillet en Floride.

L'identité de ces joueurs n'a pas été dévoilée dans le communiqué de l'instance, ni les clubs auxquels ils appartiennent. Chacun s'est aussitôt mis en quarantaine et le restera tant qu'un médecin ne lui aura pas donné l'autorisation d'en sortir.

Mercredi, trois joueurs ont dit avoir contracté le virus: Malcolm Brogdon qui joue à Indiana Pacers, Jabari Parker et l'Ukrainien Alex Len qui évoluent à Sacramento. Et selon le site The Athletic, un autre basketteur des Kings, Buddy Hield en est également atteint.

Hormis Len, qui a remercié sur son compte Instagram la NBA pour avoir "mis en place ce protocole de dépistage et (lui) avoir permis d'apprendre tôt" qu'il était positif, rien n'indique que ces trois basketteurs font partie des 16 recensés par la ligue.

Brogdon, élément-clé des Pacers, 5e de la Conférence Est, avec 16,3 points, 7,1 passes et 4,7 rebonds de moyenne, a été très actif ces dernières semaines lors des protestations contre l'injustice raciale après la mort de George Floyd, prenant notamment part à des manifestations. Un contexte susceptible de favoriser la propagation du virus.

De son côté, Jabari Parker a indiqué avoir contracté le virus "à Chicago il y a quelques jours" où il est actuellement à l'isolation.

Tout comme l'est en Serbie la star des Denver Nuggets, Nikola Jokic, qui a également été testé positif à Belgrade la semaine passée et s'ajoute donc à la liste des 16. Asymptomatique, il devrait avoir le feu vert pour son retour dans le Colorado d'ici une semaine.

Le grand départ des 22 équipes est prévu entre le 7 et le 9 juillet à Orlando, en Floride où, depuis plus d'une semaine, a lieu une spectaculaire recrudescence des cas de coronavirus: plus de 114.000, selon le dernier comptage.