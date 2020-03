NBA: 3e défaite consécutive pour Milwaukee, dominé par Denver

Milwaukee traverse une période moins faste: privé de plusieurs joueurs importants, dont Giannis Antetokounmpo, blessé, les Bucks ont concédé lundi une troisième défaite consécutive en NBA, sur le parquet de Denver (109-95).

Le principal artisan du succès des Nuggets, devant le leader de la conférence est, se nomme Jamal Murray, qui a compilé 21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.

L'expérimenté Paul Millsap (35 ans), auteur d'un double-double (20 pts, 10 rbds), et la vedette serbe Nikola Jokic, avec 10 points et 9 rebonds, ont eux aussi apporté leur pierre à l'édifice, permettant à la franchise du Colorado consolider sa troisième place à l'Ouest.

L'équipe de Milwaukee serait-elle finalement ultra-dépendante du "Greek Freak" ("monstre grec"), meilleur joueur (MVP) de la saison régulière 2018-2019? Ses deux dernières sorties le prouvent.

Dimanche, à Phoenix (140-131), les Bucks s'étaient déjà pris les pieds dans le tapis, en l'absence d'Antetokounmpo, qui souffre d'une entorse de la capsule articulaire du genou gauche.

Avec lui, l'équipe du Wisconsin avait aussi perdu le choc au sommet des leaders de conférences face aux Los Angeles Lakers vendredi au Staples Center, match lors duquel Antetokounmpo s'était blessé.

A Denver, l'international grec de 25 ans n'était pas le seul absent: le coach Mike Budenholzer a laissé au repos Khris Middleton et Brook Lopez, alors qu'Eric Bledsoe est, également, ralenti par un genou récalcitrant.

- Toronto envoie valser le Jazz -

Si l'aîné des frères Antetokounmpo, Thanasis (27 ans), a fait ce qu'il a pu (9 pts, 6 rbds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre), son partenaire Kyle Korver, en sortie de banc, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points.

Malgré cette 12e défaite (pour 53 victoires), Milwaukee reste solidement arnaché au fauteuil de leader à l'Est, même si l'écart s'est légèrement réduit avec son premier poursuivant, Toronto (46V, 18D), qui a envoyé valser le Utah Jazz (101-92) à Salt Lake City.

Le champion 2019 a pu compter sur un duo composé de Pascal Siakam et de Serge Ibaka, auteurs chacun de 27 points (plus 11 rbds pour le premier, 13 rbds pour le second). Kyle Lowry a apporté sa pierre à l'édifice, en inscrivant 21 points et délivrant 7 passes.

En face, Joe Ingles a terminé meilleur marqueur des siens, avec 20 points, pendant que Rudy Gobert s'est montré plus discret (6 pts, 4 rbds, 2 interceptions, 1 contre). Malgré cette défaite, les Jazzmen pointent toujours en 4e position à l'Ouest mais avec deux victoires de moins, désormais, que Denver.

Dans le troisième et dernier match de la soirée, Trae Young (31 pts, 16 passes) et John Collins (28 pts, 11 rbds) ont été les protagonistes du succès, après deux prolongations, d'Atlanta contre Charlotte (143-138). Nicolas Batum n'a pas joué. Les Hawks sont avant-derniers à l'Ouest et les Hornets dixièmes.