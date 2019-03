NBA: Abdul-Jabbar vend une partie de ses trophées pour 3 millions de dollars

Le légendaire Kareem Abdul-Jabbar, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a récolté dimanche près de trois millions de dollars (2,6 M EUR), en vendant aux enchères une partie de ses trophées et souvenirs, somme qu'il va consacrer à l'éducation.

Selon la chaîne de télévision ESPN, Abdul-Jabbar, 71 ans, a vendu un total de 234 objets, dont quatre des cinq chevalières qu'il avait reçues des Lakers pour célébrer les titres de champion NBA conquis dans les années 1980.

L'objet qui a suscité la plus forte enchère, est l'imposante bague pour le titre 1987 qui a été achetée près de 400.000 dollars.

Le ballon de son dernier match de saison régulière, en 1989, lui a permis de récolter 270.000 dollars, tandis que trois de ses six trophées de meilleur joueur de NBA (MVP) ont été achetés chacun près de 120.000 dollars.

En septembre dernier, lors de l'annonce de cette vente aux enchères organisée par la maison Goldin Auction, Abdul-Jabbar avait expliqué qu'"il ne faisait pas partie de cette liste de sportifs obligés de vendre leurs plus beaux souvenirs pour payer leurs dettes".

Après avoir eu des déboires financiers au début des années 2000, il est désormais "dans une situation financière solide", avait-il expliqué.

Le produit de cette vente reviendra à sa fondation, la Skyhook Foundation (en référence à son geste emblématique, le bras roulé) qui vient en aide aux enfants des quartiers défavorisés de Los Angeles.

"Quand il s'est agi de choisir entre entreposer mes trophées dans une pièce et permettre à des enfants de changer leur vie, le choix a été vite fait, j'ai décidé de tout vendre", avait expliqué Abdul-Jabbar qui s'est reconverti dans l'écriture de romans et récits historiques.

Entre 1969 et 1989, il a remporté six titres de champion NBA, un avec Milwaukee (1971), l'équipe de ses débuts, et cinq avec les Lakers dans la période dorée du "Showtime" avec Magic Johnson.

Il a été élu six fois meilleur joueur de NBA et détient toujours plusieurs records comme celui de points marqués en saison régulière (38.387) et de matches joués (1.560).