NBA: Antetokounmpo et Doncic font encore des étincelles

Giannis Antetokounmpo, le Grec, et Luka Doncic, le Slovène, ont encore fait des étincelles mercredi soir en NBA, permettant à Milwaukee et à Dallas de battre respectivement Charlotte 127-125 et La Nouvelle-Orleans sur le score fleuve de 139-107.

Antetokounmpo, double MVP en 2019 et 2020 et MVP des Finales 2021 au printemps, a inscrit 40 points, raflé 12 rebonds et distillé 9 passes décisives, frôlant le triple double.

Son équipe, championne NBA en titre, en est à huit victoires consécutives et se hisse à la 4e place de la Conférence Est.

Mais les Hornets ont longtemps espéré la victoire. Avec 10 de leurs 17 tirs à 3 points réussis dans le premier quart-temps, les visiteurs ont compté jusqu'à 18 points d'avance en début de match. Ils en avaient encore huit à la mi-temps (68-60).

Les Bucks, dans leur Fiserv Forum, n'ont pris pour la première fois l'avantage qu'à 2 min 26 sec de la fin du troisième quart-temps. Et ont finalement eu le dernier mot dans un dernier quart haletant, où l'avantage a changé plusieurs fois de camp.

On semblait tout droit se diriger vers une prolongation lorsque LaMelo Ball, le meilleur marqueur des Hornets avec 36 points, a rentré un panier à trois points à moins de six secondes du buzzer, mais c'était sans compter sur Antetokounmpo, qui a fait basculer le match du côté des Bucks dans les ultimes secondes.

- Réussite record pour Dallas -

Dans la Conférence Ouest, il y a eu beaucoup moins de suspense à la Nouvelle-Orléans où les Dallas Mavericks ont signé une très large victoire 139-107, pour se hisser eux aussi à la 4e place de leur conférence.

Leur joueur-vedette Luka Doncic a inscrit 28 points et réussi 14 passes décisives dans cette partie à sens unique.

Après son revers contre Cleveland, Dallas, qui avait perdu cinq de ses six précédents matches, a connu un pourcentage de réussite exceptionnel: 68,7 % avec 57 tirs rentrés sur 83 tentatives, dont 18 à 3 points, nouveau record de la Ligue qui efface le précédent (68,6 %), datant de 1983!

A Miami, le Heat, toujours privé de deux de ses pièces maîtresses, Bam Adebayo et Jimmy Butler, a lourdement chuté devant les Cleveland Cavaliers, archi-dominateurs au rebond (46 contre 28 à Miami) et larges vainqueurs 111-85 en Floride.

Adebayo, opéré d'un pouce, devrait encore être éloigné des parquets pendant plus d'un mois, et Butler, qui souffre du coccyx, devrait manquer encore quelques matches. Sans eux, Miami rentre dans le rang et n'est plus que 5e de la Conférence Est.

Les Cavaliers, eux, galopent: après Dallas, ils viennent de s'offrir un nouveau cador de la Conférence, avec Kevin Love comme meilleur marqueur, en sortie de banc (22 points) et sont désormais sixièmes de la Conférence Est.