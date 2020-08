NBA: Antetokounmpo, James et Harden finalistes pour le titre de MVP

Sans surprise, Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden sont les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison, Rudy Gobert étant lui en course pour être désigné meilleur défenseur pour la troisième année d'affilée, a annoncé samedi la NBA.

Les votes des journalistes ne tiennent compte que des matches joués jusqu'au 11 mars, date de l'interruption du championnat en raison du coronavirus.

Antetokounmpo, qui a quasiment amélioré toutes ses lignes statistiques (29,6 pts, 13,7 rbds, 5,8 passes) par rapport à la saison passée, est le favori à sa propre succession. Et ce même si James, quadruple lauréat, a rendu ce pronostic moins limpide à l'approche du printemps, avec des performances de grande classe, prouvant qu'il restait à 35 ans un joueur hors normes (25,7 pts, 7,9 rbds, 10,6 passes).

Harden, déjà récompensé en 2018, semble avoir moins de chances, même si sa domination au scoring est incontestable (34,4 pts, 6,4 rbds, 7,4 passes, 1,7 interception).

Rudy Gobert, meilleur défenseur de la ligue ces deux dernières saisons, peut lui réussir la passe de trois, comme le fit Dwight Howard entre 2009 et 2011 avec Orlando. Mais le Français de Utah, dont le test positif au Covid-19 a provoqué la suspension de la saison le 11 mars, aura de redoutables concurrents avec Anthony Davis (Lakers) et Giannis Antetokounmpo.

Chez les rookie, le grand favori sera Ja Morant (Memphis) face au phénomène Zion Williamson, dont la saison n'a commencé qu'en janvier en raison d'une blessure à un genou, et devant Kendrick Nunn (Miami).

Le prodige slovène Luka Doncic (Dallas), rookie de la saison passée et qui a réalisé le plus de triple-double sur cet exercice (14 au 11 mars, deux de plus depuis la reprise), postule logiquement pour le titre de joueur à la meilleure progression, concurrencé par Bam Adebayo (Miami) et Brandon Ingram (New Orleans).

Lou Williams (Clippers) peut lui remporter pour la troisième année de rang, la quatrième au total, son titre de meilleur 6e homme, mais son rival le plus sérieux sera son coéquipier Montrezl Harrell, devant Dennis Schröder (Oklahoma City).

Enfin, chez les entraîneurs, Mike Budenholzer (Milwaukee) peut réussir le doublé. Face à lui, Billy Donovan (Oklahoma City), avec lequel il partage une distinction semblable décernée par leurs pairs il y a quelques jours, ainsi que Nick Nurse (Toronto).