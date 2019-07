NBA: Antetokounmpo sur le point d'être rejoint par son frère aîné à Milwaukee

L'ailier grec d'origine nigériane Giannis Antetokounmpo, MVP de la saison écoulée en NBA, est sur le point d'être rejoint aux Milwaukee Bucks par son frère aîné Thanasis, selon le site spécialisé de basket eurohoops.net.

Le site annonce sur sa page d'accueil que Thanasis Antetokounmpo, ailier de 26 ans, et les Bucks sont proches de parvenir à un accord pour un contrat de deux ans pour 3 millions de dollars.

Thanasis Antetokounmpo joue depuis 2016 au Panathinaikos Athènes, club avec lequel il ne s'est pas entendu financièrement pour un nouveau contrat.

Il a auparavant évolué aux Etats-Unis, en D-League aux 87ers du Delaware (2013/14), avant d'être drafté par les New York Knicks qui l'ont renvoyé en D-League, à Westchester, de 2014 à 2016.

Avec le "Pana", l'ailier a participé à 62 matches d'Europa League.

Les trois frères Antetokounmpo, Thanasis, 26 ans, Giannis, 24 ans, et Kostas (21 ans, Dallas Mavericks), viennent d'être sélectionnés en équipe de Grèce pour le Mondial, du 31 août au 15 septembre en Chine.

Le plus jeune, Alexis Antetokounmpo, 15 ans, actuellement dans l'équipe lycéenne de la Dominican High School à Milwaukee et considéré par Giannis comme le plus talentueux de la fratrie, pourrait les rejoindre.