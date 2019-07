NBA: Anthony Davis rejoint les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont officialisé samedi l'arrivée de l'intérieur Anthony Davis qui doit dynamiser l'attaque de l'équipe aux côtés de LeBron James avec lequel il a conquis le titre olympique en 2012.

"Anthony Davis est sans doute le meilleur jeune joueur de la NBA, s'est félicité le manager général des Lakers Rob Pelinka. C'est un moment historique pour la franchise des Lakers et nous ne pourrions pas être plus fiers de l'avoir".

Le transfert de Davis, 26 ans, de La Nouvelle-Orléans en Californie, intervient dans le cadre d'un échange: les Pelicans récupèrent Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, les droits de draft sur De'Andre Hunter, deux premiers choix de draft et de l'argent.

Anthony Davis a été sélectionné à six reprises pour le All Star Game annuel et sur ses 7 saisons avec La Nouvelle-Orléans qui l'a drafté en 2012, sa moyenne dépasse les 23 points par match.

Outre Davis, les Lakers ont annoncé samedi les arrivées de Quinn Cook, Danny Green, et du pivot des Warriors DeMarcus Cousins, ce dernier pour 3,5 millions de dollars (soit 3,1 millions d'euros) pour un an.

Ces transferts s'intègrent dans une folle première semaine de "free agency", la période de mercato de NBA qui a débuté avec les arrivées de Kevin Durant (164 millions de dollars, soit 146 M EUR sur quatre ans) et Kyrie Irving (141 millions de dollars, soit 125 M EUR, sur la même durée) à Brooklyn.

Beaucoup d'autres transferts de vedettes ont rythmé cette semaine, dont celui de Kemba Walker (des Hornets aux Celtics), de Jimmy Butler (des Sixers au Heat), de D'Angelo Russell (des Nets aux Warriors), et d'Al Horford (des Celtics aux Sixers).

La plus grande surprise a été la signature de Kawhi Leonard, fraîchement champion NBA avec les Toronto Raptors et élu meilleur joueur des finales, aux Los Angeles Clippers pour 142 millions de dollars (126 M EUR) sur quatre ans, et qui y a attiré l'ailier Paul George, qui arrive d'Oklahoma City.