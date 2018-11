NBA: aucun impact de la dispute avec Green sur l'avenir de Durant à Golden State

L'ailier de Golden State Kevin Durant a assuré mercredi que sa dispute avec son coéquipier Draymond Green la semaine dernière en plein match, n'aurait aucun impact sur sa décision, en fin de saison, de rester ou non avec les Warriors.

"Non, (ça ne sera pas un facteur). Je suis simplement un joueur qui essaye d'être dans le meilleur cadre possible pour jouer au basket et pour travailler à progresser chaque jour", a déclaré Durant au site internet Yahoo Sports.

"Et je veux dès que le match commence, sentir qu'on peut gagner et me sentir totalement à l'aise avec mes coéquipiers et avec moi-même", a-t-il poursuivi.

Durant, 30 ans, sera "agent libre" en fin de saison et peut quitter Golden State, l'équipe qu'il a rejoint en 2016 et avec qui il a remporté les deux derniers titres NBA.

Durant leur altercation, en fin de match contre les Clippers (défaite 121-116 a.p.) le 12 novembre, Green à qui Durant avait reproché initialement d'avoir gaspillé la dernière possession de balle, avait accusé son coéquipier de vouloir quitter l'équipe en fin de saison et de ne pas l'avoir dit ouvertement.

Green a été suspendu un match par ses dirigeants et depuis cet incident, Golden State a perdu trois de ses quatre matches et a rétrogradé à la 3e place de la conférence Ouest (12 v-6 d).

Durant a toutefois reconnu avoir été "bouleversé" par cet incident: "Mais je sais que je ne peux pas rester bloqué sur ça (...) Je pense que tout le monde a géré cela aussi bien que possible et nous essayons de tourner la page", a-t-il conclu.

Golden State, privé depuis deux semaines de Stephen Curry, blessé aux adducteurs, affronte mercredi Oklahoma City.