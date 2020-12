NBA: Batum, Hayes, Gobert et les autres Frenchies de la saison 2020/2021

De Nicolas Batum, au rebond chez les Clippers pour viser le titre, à Killian Hayes, devenu à Détroit le Français le plus haut drafté de l'histoire, douze "Frenchies" pourraient fouler les parquets NBA au cours de la saison 2020/2021.

PRÉTENDANTS AU TITRE

. Nicolas Batum (Los Angeles Clippers/ailier), 32 ans, 13e saison

Pour la première fois de sa carrière NBA, "Batman" va jouer le titre. Libéré par Charlotte, tout en étant assuré de toucher un dernier salaire de 27 millions de dollars, il a eu le luxe de choisir sa nouvelle destination. Sollicité par Golden State, Milwaukee ou Utah, c'est chez des Clippers revanchards qu'il a choisi de rebondir. Si le physique suit, sa défense, son expérience et ses talents de facilitateur de jeu feront de lui un l'homme fort de l'ombre voué à soulager la star Kawhi Leonard.

. Rudy Gobert (Utah/pivot), 28 ans, 8e saison

Redevenir le meilleur défenseur de la ligue, comme en 2018 et 2019, et être champion NBA. Voilà le double objectif de "Gobzilla", déterminé à effectuer sa meilleure saison, au sortir de celle, compliquée, où il a été le premier joueur à contracter le Covid-19, juste après avoir goûté à une première sélection au All-Star Game. L'élimination au 1er tour des play-offs, au terme d'une série dantesque contre Denver, a ensuite laissé entrevoir un gros potentiel à parfaire avec l'autre star Donovan Mitchell. Ensemble, ils ont surmonté une grosse brouille sur fond de transmission du virus, pour revenir plus forts et unis. A eux de passer le cap supérieur.

CINQ MAJEUR

. Evan Fournier (Orlando/arrière), 28 ans, 9e saison

Malgré des play-offs en dedans, il a été encore en progrès dans quasiment tous les secteurs la saison passée, finie à 18,5 points de moyenne. Il pouvait faire jouer son option contractuelle, mais il a décidé de rester au Magic. Dans une conférence Est où pas mal d'équipes rivales se sont renforcées, Fournier, qui dit vouloir mettre un peu plus l'accent sur son jeu défensif, restera un des éléments-clés d'une équipe guère chamboulée, misant sur la continuité pour essayer d'asseoir une 3e présence d'affilée en play-offs.

ROOKIES

. Killian Hayes (Detroit/meneur), 19 ans, 1re saison

Les débuts du Français, choisi en 7e position par les Pistons sont très attendus. Pris sous l'aile de la star Derrick Rose, il semble déjà jouir d'un statut de titulaire aux yeux de l'entraîneur Dwayne Casey, qui apprécie ses qualités et sa combativité des deux côtés du terrain. Son objectif sera de s'installer au sein d'une équipe largement renouvelée, qui retrouvera Blake Griffin remis de ses blessures, pour éventuellement viser les play-offs.

. Théo Maledon (Oklahoma City/meneur), 18 ans, 1re saison

Drafté plus bas qu'il ne l'espérait, au 2e tour (34e position) par Philadelphie qui l'a envoyé aussitôt au Thunder, le protégé de Tony Parker devra se faire une place de remplaçant préférentiel, en concurrence avec Ty Jerome et Frank Jackson. Son expérience du haut niveau européen acquise avec l'Asvel est un atout remarqué par son entraîneur Mark Daigneault qui a salué sa maturité.

REMPLAÇANTS

. Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn Nets/ailier), 25 ans, 5e saison

Après une saison où il a su saisir sa chance dans un effectif décimé par les blessures, avec d'excellentes performances parfois dans le cinq majeur, "TLC" va devoir sécuriser sa place dans la rotation. Le tout aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving, en s'adaptant au "run and gun" (courir, shooter vite) prôné par le coach Steve Nash, afin de viser rien d'autre que le titre.

. Sekou Doumbouya (Detroit/ailier), 19 ans, 2e saison

Après une entame en G-League, il a su montrer de bonnes choses pour sa saison de rookie, avant que le coronavirus ne mette prématurément un terme à la saison des Pistons. Auteur d'un gros travail foncier cet été, il devrait gagner en minutes de jeu cette saison.

. Frank Ntilikina (New York/meneur), 22 ans, 4e saison

Gagner enfin en consistance et en minutes, en espérant que les Knicks retrouvent des couleurs après une énième saison calamiteuse: voilà l'objectif du Français, en concurrence avec plusieurs meneurs, mais dont le profil défensif a de quoi plaire au nouvel entraîneur Tom Thibodeau.

G-LEAGUE

Pour Vincent Poirier (Philadelphie/pivot/27 ans/2e saison), Jaylen Hoard (Portland/ailier/21 ans/2e saison), Adam Mokoka (Chicago/arrière/22 ans/2e saison) et William Howard (Houston/ailier/27 ans/2e saison), il sera compliqué de grappiller des minutes en NBA. Aussi pourraient-ils faire quelques allers-retours dans son antichambre, la G-League.