NBA: Boston ramène Milwaukee sur terre

Boston a infligé au surprenant leader de la conférence Est Milwaukee sa première défaite de la saison (117-113) jeudi.

Il n'y a plus d'équipe invaincue dans le Championnat NBA.

Milwaukee, qui avait remporté ses sept premiers matches de la saison, s'est incliné à Boston, non sans avoir vendu chèrement sa peau jusqu'au bout.

Les Bucks étaient pourtant largement dominés par les Celtics. Avec ses paniers à trois points (24 réussis, nouveau record dans son histoire, à une unité du record NBA détenu depuis la saison dernière par Cleveland), la franchise la plus titrée de NBA semblait se diriger vers une victoire facile avec quinze points d'avance en fin de 3e période.

Mais pendant que Boston s'endormait et restait muet pendant les trois premières minutes du dernier quart-temps, Milwaukee se rebellait dans le sillage de Giannis Antetokounmpo.

Le prodige grec (32 pts, 11 rbds) ramenait son équipe à trois points (93-90), avant que Kyrie Irving (28 pts) ne réveille les Celtics et n'assure la victoire dans les dernières secondes.

"On reste à nos yeux l'une des meilleures équipes du championnat. On n'a pas joué notre meilleur basket, même avec une prestation de 3e niveau, on a failli gagner ce match", a insisté Antetokounmpo.

Malgré cette défaite, Milwaukee reste en tête de la conférence Est (7 v-1 d), tandis que Boston, qui a remporté ses quatre derniers matches, est 3e (6 v-2 d).

Alors que Cleveland, qui dominait la conférence Est depuis 2014, a concédé une septième défaite en huit matches (110-91 à domicile face à Denver), les prétendants à sa succession s'affirment.

- Fox voit triple -

Philadelphie a dominé les Los Angeles Clippers (122-113) grâce aux 41 points de son pivot camerounais Joël Embiid qui a également capté 13 rebonds.

Il s'agit de son sixième match de la saison avec au moins 30 points et 10 rebonds.

Les Sixers, 6e de la conférence Est (5 v-4 d) ont quasiment toujours fait la course en tête et comptaient 22 points d'avance en cours de 2e période, avant de laisser les Clippers, portés par Lou Williams (26 pts), revenir sur leurs talons (106-103).

Mais un panier à trois points et deux dunks d'Embiid ont redonné de l'air à Philadelphie qui a décroché sa cinquième victoire de la saison et a préservé son invincibilité à domicile.

Charlotte vise de son côté une qualification pour les play-offs et avec le vétéran français Tony Parker pour épauler Kemba Walker, les Hornets peuvent y croire.

Recruté pour apporter son expérience, Parker, 36 ans, ne déçoit pas: deux jours après avoir marqué 24 points face à Miami, il a inscrit cette fois 17 points en 23 minutes face à Oklahoma City.

Mais la star du Thunder Russell Westbrook (29 pts), épaulé par l'Espagnol Alex Abrines (25 pts), a eu raison des Hornets qui ont pourtant compté 19 points d'avance et qui restent 7e (4 v-5 d).

A l'Ouest, Sacramento, abonné aux dernières places, n'en finit plus de surprendre et a enchaîné une cinquième victoire consécutive.

Les Kings ont submergé Atlanta dans sa salle (146-115). De'Aaron Fox, 20 ans, s'est offert le premier "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de sa jeune carrière avec 31 points, 15 passes et 10 rebonds, du jamais-vu pour un joueur de son âge.

Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés jeudi:

Boston - Milwaukee 117 - 113

Portland - La Nouvelle-Orleans 132 - 119

Atlanta - Sacramento 115 - 146

Charlotte - Oklahoma City 107 - 111

Cleveland - Denver 91 - 110

Philadelphie - LA Clippers 122 - 113