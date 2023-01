NBA: Boston récite son basket contre la Nouvelle-Orléans, Jaylen Brown en chef d'orchestre

Les Boston Celtics, qui règnent sur la conférence Est de la NBA, a récité son basket mercredi face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans (125-114), avec à la baguette Jaylen Brown, auteur de 41 points, son meilleur total de la saison.

Avec ce 30e succès en 42 rencontres, les "C's" peuvent préparer sereinement leur déplacement à Brooklyn dès ce jeudi, pour y affronter un dauphin tenu à bonne distance -les Nets en sont à 27 victoires en 40 matches.

L'affaire n'était pourtant pas entendue pour la franchise du Massachusetts face à une équipe de la Nouvelle-Orléans qui a fière allure cette saison, avec le troisième bilan à l'Ouest (25-17).

Le premier quart-temps a donné le ton, avec un score serré de 35-32. Mais l'arrière vedette Jaylen Brown, qui tourne à 27 points de moyenne à mi-saison, s'est chargé de prendre les choses en main, inscrivant 15 de ses 21 tirs pour 41 points et glanant 12 rebonds.

"La saison est longue, c'est beaucoup de basket, à longueur de journées, et vous devez juste être toujours prêt à faire le travail", a sobrement commenté Brown, bien épaulé par l'autre star des C's, Jayson Tatum, lui aussi auteur d'un double-double (31 pts, 10 rbds, 4 passes).

La doublette étaient pourtant privée de certains coéquipiers habituels (Marcus Smart, Robert Williams III), mais Malcolm Brogdon, en sortie de banc, a contribué au succès, avec 20 pts.

Les Pelicans comptaient aussi des absents de marque, notamment Zion Williamson, toujours blessé. Et si C.J. McCollum a répondu présent (38 pts), cela n'a pas suffi pour les Louisianais, qui tirent un peu la langue en ce mois de janvier (5 d., 2 v.).

- Les Bucks "résilients" -

Mais place au choc Celtics-Nets, donc, un duel que les Milwaukee Bucks, 3es à l'Est, observeront avec gourmandise après leur victoire de mercredi sur le parquet des Atlanta Hawks (114-105).

Si ce succès face à une équipe du ventre mou n'est pas une surprise, les 7 petits points de Giannis Antetokounmpo, eux, le sont. Le Grec des Bucks a laissé la vedette à Jrue Holiday (27 pts), mais a tout de même fait le boulot dans le jeu (18 rbds, 10 passes).

Milwaukee, qui menait tranquillement les débats dans le troisième quart-temps, s'est en outre fait une petite frayeur en voyant Atlanta leur revenir aux trousses. Dans le money-time, un panier du Serbe Bogdan Bogdanovic a même donné l'avantage aux Hawks (103-101), obligeant les Bucks a un sursaut d'orgueil.

"Nous sommes résilients, nous n'aimons pas perdre", a positivé Jrue Holiday. "Les matches serrés comme celui-là permettent d'engranger de l'expérience".

Dans le Tennessee, Ja Morant n'a pas manqué son retour après deux matches d'absence sur blessure en contribuant largement, avec 38 points, à offrir un huitième succès de rang à Memphis, face aux San Antonio Spurs (135-129).

Et dans une conférence Ouest jusque-là très disputée, un duel commence à se dessiner entre ces Grizzlies et les Denvers Nuggets, qui ont écrabouillé Phoenix (126-97) et comptent eux aussi 26 victoires en 41 rencontres.

L'affaire était déjà pliée à la pause, la franchise du Colorado rejoignant les vestiaires avec 70 points et une avance de 16 unités.

Un seul petit regret, pour leur vedette serbe Nikola Jokic: le double MVP en titre a échoué de peu à valider son 12e triple-double de la saison (21 pts, 18 rbds, 9 passes). Mais le rendez-vous est pris pour le prochain match, vendredi à Los Angeles, contre les Clippers...

Enfin, la soirée de mercredi était l'occasion d'une confrontation entre deux Français de la Ligue, Killian Hayes (Detroit) d'un côté et Rudy Gobert (Minnesota) de l'autre. Et c'est le meneur des Pistons, attendu dans une semaine à Paris, qui en est sorti vainqueur (135-118), inscrivant 19 points et délivrant 9 passes (3 rbds). Gobert a tout de même rendu une fiche de stats respectable, avec 16 points et 14 rebonds.